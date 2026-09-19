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Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu đồi Na Lo thuộc địa bàn thôn Tân Lập, xã Đồng Lương xuất hiện nhiều vết nứt, gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và trường học.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo

Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu đồi Na Lo thuộc địa bàn thôn Tân Lập, xã Đồng Lương xuất hiện nhiều vết nứt, gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và trường học.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo

Những vết nứt xuất hiện trên đồi Na Lo thuộc thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Tình trạng sạt lở đồi đã ảnh hưởng đến 40 hộ dân sinh sống ở khu vực chân đồi thuộc thôn Tân Lập và khu lẻ trường mầm non đóng trên địa bàn.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo

Nứt đồi gây sạt lở đất khiến nhà dân bị hư hỏng

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Đồng Lương đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo

Xã Đồng Lương theo dõi chặt chẽ diễn biến các vết nứt để kịp thời ứng phó

Xã tiếp tục cử lực lượng thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến sạt lở để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Đình Hà

Từ khóa:

#xã Đồng Lương #đồi #Sạt lở đất #Trường học #Mưa lớn #Trường mầm non #Phát hiện #Phòng thủ #Theo dõi #thôn

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