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Nước sông Cầu Chày vẫn trên mức báo động III

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lúc 7h sáng 19/9, mực nước sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh là 10,35m, trên báo động III là 0,35m.

Nước sông Cầu Chày vẫn trên mức báo động III

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lúc 7h sáng 19/9, mực nước sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh là 10,35m, trên báo động III là 0,35m.

Nước sông Cầu Chày vẫn trên mức báo động III

Mực nước sông Cầu Chày vẫn trên mức báo động III.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước sông Cầu Chày tiếp tục xuống chậm và giữ ở mức báo động III.

Mực nước trên sông cao gây nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị thuộc các xã: Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Nước sông Cầu Chày vẫn trên mức báo động III

Ngày 19/9, nhiều khu vực dân cư ngoại đê sông Cầu Chày vẫn bị ngập.

Cơ quan thủy văn khuyến cáo các xã trong vùng ngập lụt cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông, triển khai phương án hộ đê, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân. Ngay sau khi nước rút, các địa phương triển khai ngay biện pháp khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Đình Hà

Từ khóa:

#sông #Khí tượng thủy văn #Mực nước #Thiệu Hóa #Vệ sinh môi trường #Yên Định #Xuân Lập #Khắc phục hậu quả #Ổn định đời sống #Triển khai

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