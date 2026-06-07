Thăm và khám sức khỏe cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mùi

Trong khuôn khổ Chương trình khám sức khỏe toàn dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - CAREME tại Thanh Hóa, ngày 7/6, đoàn công tác của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế); Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Sở Y tế cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, khám sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mùi, 102 tuổi, ở thôn 7, phố Phù Lưu 1, phường Đông Quang.

Mẹ Phan Thị Mùi có một người con là liệt sĩ và trực tiếp nuôi dưỡng người em chồng từ năm 3 tuổi sau khi mồ côi mẹ. Sau này, người em chồng của mẹ cũng trở thành liệt sĩ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Dù đã bước sang tuổi 102, Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mùi vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong gia đình.

Tham gia đoàn công tác, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; TS. Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế); ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm mẹ tại nhà riêng.

Tại gia đình, các y, bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản.

Đồng thời, các bác sĩ đã tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp với độ tuổi của mẹ.

Các thành viên trong đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của mẹ Phan Thị Mùi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời trao tặng phần quà tri ân, chúc mẹ sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Đoàn công tác lắng nghe người thân chia sẻ về cuộc sống, quá trình chăm sóc sức khỏe hằng ngày của mẹ.

Hoạt động là một trong những nội dung thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm; đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách và người cao tuổi.

Tô Hà