Tàu INS Nipun tăng cường năng lực cho Hải quân Ấn Độ

Ngày 31/8, Hải quân Ấn Độ đã chính thức đưa tàu INS Nipun, tàu hỗ trợ lặn (DSV) thứ hai thuộc lớp Nistar, vào biên chế tại Quân cảng Mumbai, qua đó tăng cường đáng kể năng lực lặn biển sâu, can thiệp dưới nước và cứu hộ tàu ngầm.

Tàu INS Nipun, tàu hỗ trợ lặn (DSV) lớp Nistar thứ hai do Hải quân Ấn Độ chế tạo, trước lễ hạ thủy tại Xưởng đóng tàu Hải quân ở Mumbai, ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ảnh PTI.

Do Công ty Đóng tàu Hindustan (HSL) tự thiết kế và đóng trong nước, INS Nipun bổ sung cho Hải quân Ấn Độ một nền tảng chuyên dụng phục vụ các hoạt động dưới nước, đồng thời cho thấy năng lực ngày càng được nâng cao của Ấn Độ trong phát triển và sản xuất trong nước các tàu chiến có công nghệ tiên tiến.

Việc đưa INS Nipun vào biên chế cũng được xem là bước thúc đẩy sáng kiến “Ấn Độ tự lực” của Chính phủ trong lĩnh vực đóng tàu quốc phòng. Dự án thể hiện đóng góp của các nhà máy đóng tàu, ngành công nghiệp trong nước và các cơ quan liên quan đối với năng lực tự chủ của Hải quân Ấn Độ.

INS Nipun được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động lặn biển sâu và các nhiệm vụ dưới nước. Tàu có khả năng hỗ trợ hoạt động lặn bão hòa, lặn bằng khí nén và lặn sử dụng hỗn hợp khí heli-oxy, đồng thời được trang bị các hệ thống điều khiển từ xa dưới nước phục vụ nhiệm vụ kiểm tra và can thiệp. Tổ hợp lặn chuyên dụng, hệ thống định vị động, thiết bị hỗ trợ sự sống và các cơ sở y tế cho phép tàu thực hiện các hoạt động dưới nước kéo dài và đòi hỏi kỹ thuật cao.

Tàu cũng được trang bị để hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ tàu ngầm, nâng cao khả năng ứng phó của Hải quân Ấn Độ với các sự cố dưới nước. Cùng với tàu INS Nistar, INS Nipun sẽ tăng cường năng lực của Ấn Độ trong các lĩnh vực lặn, can thiệp dưới nước, trục vớt và cứu hộ tàu ngầm.

Phát biểu tại buổi lễ đưa tàu INS Nipun vào biên chế, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Krishna Swaminathan cho biết, việc đưa INS Nipun vào hoạt động thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Hải quân Ấn Độ, Công ty Đóng tàu Hindustan và hệ sinh thái công nghiệp rộng lớn của đất nước. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng trong bối cảnh môi trường hàng hải ngày càng cạnh tranh và các tuyến hàng hải thương mại quốc tế phải đối mặt với nhiều mối đe dọa.

Với việc kéo cờ hiệu biên chế, INS Nipun chính thức gia nhập lực lượng tác chiến, bổ sung năng lực chuyên biệt cho hệ thống tác chiến và cứu hộ dưới nước của Hải quân Ấn Độ, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ các lợi ích hàng hải của nước này.

Thúy Hà

Nguồn: Cục Thông tin Báo chí Chính phủ Ấn Độ (PIB)