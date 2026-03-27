Tập trung thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu

Chiều 27/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo kết quả đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra về chống khai thác IUU. Theo đó, nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính tại một số địa phương trọng điểm. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm soát hoạt động tàu cá.

Tính đến ngày 25/3/2026, cả nước có 52.872 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên tham gia hệ thống eCDT. Hiện nay, các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn ngư dân cài đặt và thực hiện cập cảng, rời cảng trên hệ thống eCDT theo quy định.

Nhờ đó, 3 tháng đầu năm 2026, cả nước đã kiểm tra, kiểm soát được 75.310 lượt tàu rời cảng và 66.747 lượt tàu cập cảng theo quy định; giám sát được 140.107 tấn thuỷ sản khai thác qua cảng trên hệ thống eCDT.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trong tháng 3/2026, Đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC) đã sang kiểm tra tại một số địa phương. Trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan đã trực tiếp giải trình các nội dung Đoàn quan tâm. Trên cơ sở các khuyến nghị sơ bộ của Đoàn thanh tra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU và thực thi các khuyến nghị, giải trình những nội dung của Đoàn thanh tra EC.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Lạch Bạng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, công tác chống khai thác IUU thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 6.217 tàu cá; trong đó, có 2.901 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã đăng ký và được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase (đạt tỷ lệ 100%); 985/985 tàu cá thuộc diện đăng ký đã được nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và dữ liệu Google Sheet. Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 26/3/2026, tổng sản lượng thuỷ sản bốc dỡ qua cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh là 4.781 tấn. Công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ khó khăn, mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực rất lớn song thành quả chưa được như kỳ vọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các quy định trong chống khai thác IUU, nhất là thực hiện các nhóm khuyến nghị của EC.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung một số nội dung vào nội dung kiểm tra IUU; xây dựng báo cáo giải trình các ý kiến sơ bộ của Đoàn thanh tra EC và tham vấn ý kiến của EC đối với dự thảo nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, cơ chế quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản nhập khẩu...

Phó Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương phân công, bố trí lực lượng thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo phương châm “rõ người, rõ việc”. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các lực lượng chức năng kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến; sơn đánh dấu, viết biển số theo quy định và theo dõi chặt tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Bố trí đầy đủ lực lượng kiểm soát 24/7 tại cảng cá, kiểm tra đầy đủ hồ sơ, nhật ký khai thác thuỷ sản, giấy phép khai thác thuỷ sản; giám sát nghiêm sản lượng thuỷ sản bốc xếp tại các cảng. Bổ sung thêm những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản. Nghiêm túc thực hiện rà soát, phân loại kết quả xử lý (đã phạt, không phạt, đang xác minh) các tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, cập nhật đầy đủ thông tin xử phạt tàu cá lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản để làm căn cứ đánh giá hiệu lực, hiệu quả thực thi trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung vào những khuyến nghị của EC để tiếp tục triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ, kiên quyết không cho ra khơi. Thực hiện triệt để công tác xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép trên biển, đảm bảo cập nhật đầy đủ dữ liệu, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Với những tàu mất kết nối giám sát hành trình, lực lượng chức năng cần cập nhật, xử lý dứt điểm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương rà soát tất cả tàu cá, đánh dấu, sơn màu theo quy định của EC; tiếp tục rà soát hồ sơ những tàu cá đã khép để bảo đảm chính xác, đúng quy định. Đẩy mạnh việc kiểm soát tàu cá trên hệ thống eCDT.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ báo cáo tiến độ thực hiện để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.

Lê Hoà