Tập huấn, phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 20/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các học viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự hội nghị tập huấn.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026).

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Cầm Bá Tường phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, người có uy tín tiếp tục gương mẫu, chủ động cập nhật kiến thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị, trong quá trình truyền đạt các chuyên đề, các báo cáo viên thực hiện lồng ghép giữa nội dung lý thuyết gắn với các nội dung thực tiễn, tình huống thực tiễn, giới thiệu trực quan, sinh động các cách làm hay, mô hình, giải pháp đã được triển khai thành công hoặc bước đầu thành công trong thực tế... giúp các đại biểu tiếp thu và có thể triển khai nhanh chóng trong thực tiễn.

Trung tá Phạm Văn Trường, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, 92 đại biểu là người có uy tín trên địa bàn các xã: Kim Tân, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Như Xuân, Luận Thành, Xuân Chinh, Yên Nhân, Bát Mọt, Hà Long, Tây Đô và Thọ Bình, được các báo cáo viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ truyền đạt, chia sẻ các chuyên đề như: Một số nội dung, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trong tình hình hiện nay; Phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao; Bồi dưỡng, nâng cao về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Các nội dung tập huấn được xây dựng sát với yêu cầu thực tiễn, gắn trực tiếp với hoạt động của người có uy tín tại thôn, bản. Qua đó trang bị cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh những kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực xử lý tình huống, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng trong tình hình mới; bồi dưỡng kỹ năng phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, góp phần giúp đội ngũ này phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân tại thôn, bản, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Phan Nga