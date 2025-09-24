Hotline: 0822.173.636   |

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ cơ sở và người có uy tín

Hoài Linh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Sơn Điện tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín vùng biên giới, tôn giáo các xã Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư.

Sáng 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Sơn Điện tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín vùng biên giới, tôn giáo các xã Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban, đoàn thể cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội; thôn đội trưởng, tổ an ninh trật tự, người có uy tín và đội viên Đội vận động quần chúng các Đồn Biên phòng trên địa bàn 3 xã Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư đã được nghe đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt các chuyên đề về tình hình dân tộc, tôn giáo hiện nay; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng được thông tin về tình hình nội biên, ngoại biên và kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng trong vùng đồng bào dân tộc khu vực biên giới đất liền; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng công tác dân vận trong tình hình mới.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại vùng biên giới, vùng đồng bào có đạo.

Hoài Linh

