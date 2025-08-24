Tạo “lá chắn an toàn” cho di tích

Thanh Hóa có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng, trong đó có hàng trăm công trình bằng gỗ, đặt ra không ít thách thức trong công tác phòng chống cháy nổ. Nhận thức được điều đó, các ngành, địa phương và ban quản lý di tích đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn di tích, nhất vào mùa hè.

Nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy được triển khai tại Khu Di tích Lam Kinh để đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ di sản.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh với kiến trúc cổ kính, hệ thống đền, miếu bằng gỗ, mái lợp ngói, nằm giữa khu rừng đặc dụng có nhiều cây cổ thụ, giáp ranh với đất sản xuất nông, lâm nghiệp của Nhân dân, nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn. Nhận thức được điều đó, Ban Quản lý di tích đã chủ động nhân vật lực, đầu tư các công trình phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn cho di tích và du khách. Hiện nay, khu di tích đã được đầu tư hệ thống báo cháy tự động và hệ thống bơm nước, phun nước hiện đại tại Chính điện và đền Tép. Tại các điểm di tích được lắp đặt các tủ cứu hỏa, bố trí hơn 100 bình chữa cháy và khoảng 50 bình sẵn sàng trong kho. Đối với các điểm nguy cơ, ngoài bố trí thêm các trang thiết bị chữa cháy, Ban Quản lý di tích đã lắp đặt hệ thống biển bảng hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy. Hệ thống điện, công tắc tại các điểm di tích được bố trí khoa học, an toàn, luôn có người kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, hệ thống máy phát điện công suất lớn tự động đóng, ngắt luôn duy trì nguồn điện cho Chính điện để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

Ban Quản lý di tích còn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại di tích; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại di tích và trong khu vực rừng đặc dụng. Phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng tuyên truyền cho các hộ dân giáp ranh di tích để nâng cao nhận thức và hành động phòng cháy chữa cháy rừng và di tích.

Trưởng Ban Quản lý di tích Lam Kinh Hồ Hà Hải cho biết: “Ban xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện liên tục trong năm. Dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới, dự kiến khu di tích sẽ đón lượng khách lớn đến tham quan. Do đó, ban đã tập trung rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy”.

Tương tự, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu công tác phòng cháy cũng được hết sức quan tâm. Khu vực đền có kiến trúc bằng gỗ lim, nhiều vật liệu dễ cháy, lại thường xuyên diễn ra các nghi lễ tín ngưỡng, dâng hương đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không kiểm soát chặt chẽ. Trưởng Ban Quản lý di tích Nguyễn Văn Tĩnh cho biết: “Ban xác định phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Vì vậy, luôn chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ ở ban quản lý và người trông coi di tích. Đồng thời, lắp đặt hệ thống bình chữa cháy, bể nước, ống dẫn nước, vòi bơm... sẵn sàng cho công tác chữa cháy. Hệ thống điện, phích cắm trong khu vực di tích, khu vực thờ tự được kiểm tra thường xuyên”.

Nhiều di tích khác trên địa bàn như đền Đồng Cổ (xã Quý Lộc), đền Sòng Sơn (phường Quang Trung), đền Hàn Sơn (xã Tống Sơn)... cũng có kế hoạch phòng cháy, chữa cháy phù hợp. Trong đó chú trọng bố trí khu vực thắp hương phù hợp, điểm đốt vàng mã cách xa không gian kiến trúc gỗ, khu vực thờ tự; lắp đặt hệ thống bình chữa cháy, biển báo hướng dẫn phòng cháy chữa cháy trong di tích.

Giữ gìn an toàn cho di tích chính là giữ mạch nguồn truyền thống. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng hay ban quản lý, mà là sứ mệnh của cả cộng đồng trong hành trình hướng về cội nguồn. Sự chủ động của các cơ quan chuyên môn, sự tận tâm của những người làm công tác bảo tồn và nhận thức tích cực của người dân chính là “tấm lá chắn” hiệu quả để bảo vệ di sản.

Bài và ảnh: Thùy Linh