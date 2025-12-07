Du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới - đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/12, trong 11 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua con số 18 triệu lượt cả năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19.

Biểu đồ 1: Khách quốc tế theo tháng (nghìn lượt). Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Riêng trong tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ 3 tính từ đầu năm (tháng 1 và tháng 3 đạt trên 2 triệu lượt). Đáng chú ý trong tháng 11/2025 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh đến từ các thị trường Bắc Mỹ, trong đó Mỹ tăng 30,5% so với tháng trước, Canada tăng 55,9%. Trong khi đó, châu Âu đạt tăng trưởng rất ấn tượng 51,2% so với tháng trước, trong đó Nga ghi nhận mức tăng 37,0%, Anh (+31,8%), Pháp (+46,7%), Đức (+51,4%), Italia (+88,9%), Thụy Sỹ (+47,3%), Séc (+148,8%), Ba Lan (+255,6%)... Sự tăng trưởng mạnh của Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng 11 phản ánh xu hướng thu hút khách từ thị trường xa đến Việt Nam vào mùa cao điểm cuối năm.

Tính chung trong 11 tháng, Việt Nam đã đón 19,15 triệu lượt khách quốc tế, lần đầu tiên vượt qua mốc 18 triệu lượt vào năm 2019. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), sự phục hồi của du lịch Việt Nam đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19. UN Tourism đánh giá tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam vào nhóm cao nhất trên thế giới, cùng với Nhật Bản.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với gần 4,8 triệu lượt (chiếm 25,0%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt trên 3,9 triệu lượt (chiếm 20,6%). Vị trí thứ 3 thuộc về Đài Loan (1,1 triệu lượt), thứ 4 là Mỹ (766 nghìn lượt).

Biểu đồ 2: 10 thị trường gửi khách hàng đầu 11 tháng năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam còn có Nhật Bản (754 nghìn lượt), Ấn Độ (656 nghìn lượt), Campuchia (614 nghìn lượt), Nga (593 nghìn lượt), Malaysia (510 nghìn lượt) và Úc (496 nghìn lượt).

Về động lực tăng trưởng, trong 11 tháng đầu năm 2025, thị trường Trung Quốc tăng mạnh 43,1% so với cùng kỳ năm 2024. Nhật Bản và Mỹ tăng tốt (+15,0% và +8,4%). Thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ (-4,6%). Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng cao, trong đó có Philippines (+84,0%), Campuchia (+48,5%), Lào (+30,5%); Malaysia (+15,7%), Indonesia (+13,8%), Singapore (12,9%), Thái Lan (+10,0%). Thị trường Ấn Độ đạt mức tăng cao 47,2% và Úc tăng tốt 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt, cho thấy hiệu quả của chính sách miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có: Anh (+20,7%), Pháp (+21,4%), Đức (+16,6%), Italia (+21,3%), Tây Ban Nha (+5,8%), Đan Mạch (+12,1%), Thụy Điển (+15,9%), Na Uy (+19,6%). Bên cạnh đó, Ba Lan tăng 41,7%, Thụy Sỹ tăng 17,1% và Séc tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, lượng khách Nga đạt 593 nghìn lượt, tăng 190,9% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định vị trí là thị trường lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực này.

Kết quả ấn tượng này nhờ vào chính sách visa thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2025 ước đạt 767,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,3%; Đà Nẵng tăng 15,8%; Hà Nội tăng 13,4%; Cần Thơ tăng 12,2%; Hải Phòng tăng 11,6%. Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước do ngay từ đầu năm các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh thu 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Hà Nội tăng 23,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,3%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 14,1%; Đà Nẵng tăng 13,2%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam