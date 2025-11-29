Hứa hẹn nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn

Dịp cuối năm luôn là thời điểm thị trường du lịch Thanh Hóa bước vào giai đoạn sôi động với nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn. Năm nay, chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm và Tết Dương lịch 2026, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đưa ra thị trường hàng loạt combo du lịch ưu đãi, gắn với các sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, hứa hẹn tạo nên sức bật mới cho du lịch xứ Thanh.

Du khách tham quan không gian trưng bày tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thông tin từ các doanh nghiệp du lịch, điểm nhấn lớn nhất của chương trình kích cầu năm nay chính là hệ thống ưu đãi đồng bộ từ doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển cho đến các khu, điểm du lịch. Một số doanh nghiệp lữ hành như: Lạc Hồng Travel, VNPlus Travel, Trust Viet Travel, Vietwonder tour, Long Hải Travel, Hương Việt Travel Gold... đang tích cực triển khai gói giảm giá từ 15% - 30% so với mùa cao điểm cho khách hàng đăng ký tour trong tháng 12 và kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Bên cạnh đó, combo du lịch trọn gói, tour ngắn ngày cũng là điểm nhấn của chương trình kích cầu nhằm thu hút khách nội tỉnh và các tỉnh phía Bắc. Còn tại các điểm tham quan như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Bảo tàng tỉnh, các khu du lịch cộng đồng Pù Luông, bản Mạ, bản Bút cũng có kế hoạch mở rộng khung giờ tham quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và bổ sung các trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch quốc tế Lạc Hồng (phường Hạc Thành), xu hướng du lịch cuối năm tập trung vào nhóm khách lẻ, với lịch trình ngắn ngày. “Năm nay, do diễn biến thời tiết phức tạp, việc khai thác khách từ một số thị trường nội địa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các tour 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm, kết hợp nghỉ dưỡng ở Pù Luông, tham quan di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, thưởng thức ẩm thực xứ Thanh sẽ hướng đến dòng khách nội tỉnh và một số tỉnh, thành phía Bắc. Thêm vào đó, dự kiến lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 chỉ có 1 ngày, xu hướng du lịch tại một điểm đến duy nhất chúng tôi sẽ ưu tiên triển khai. Để thu hút khách, chúng tôi đã triển khai chương trình giảm giá tour từ 10% - 20% trong tháng 12 và tặng kèm dịch vụ trải nghiệm hoặc vé tham quan; ưu đãi đối với combo du lịch trong ngày, ưu tiên các điểm đến có tiện ích đồng bộ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác thị trường khách, song việc thúc đẩy hợp tác giữa các bên cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh hứa hẹn sẽ tạo sức lan tỏa tích cực cho mùa kích cầu cuối năm" - bà Phương cho biết.

Cùng với các gói ưu đãi, nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật là điểm nhấn quan trọng của hoạt động kích cầu du lịch cuối năm của tỉnh. Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Anh Phát Hotels & Resorts và trung tâm phường Hạc Thành sẽ tổ chức các hoạt động như: lễ thắp sáng cây thông Noel, chương trình nghệ thuật chào năm mới và hoạt động trang trí ánh sáng tại các tuyến phố thương mại. Vào ngày 6/12 tới đây, tại Melia Vinpearl Thanh Hóa (phường Hạc Thành) sẽ tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel 2025, gắn với nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực và không gian check-in giáng sinh đầy màu sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động để khách du lịch có thêm trải nghiệm khi đến với xứ Thanh. Ngoài ra, tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Bảo tàng tỉnh và một số điểm đến văn hóa trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày chuyên đề, trình diễn văn hóa dân gian để phục vụ khách tham quan từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1/2026.

Ở các khu du lịch cộng đồng, các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa tiếp tục là “điểm hút” lớn dịp cuối năm. Du khách có thể tham gia làm bánh, dệt thổ cẩm, đốt lửa trại, thưởng thức văn hóa văn nghệ trong không gian đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, Mường. Các homestay, khu nghỉ dưỡng tại Pù Luông, bản Mạ, bản Bút đã lên kế hoạch phục vụ tiệc nướng ngoài trời, tiệc countdown nhỏ dành cho du khách lưu trú dịp Tết Dương lịch - một lựa chọn mới lạ, được nhóm khách trẻ và khách gia đình quan tâm. Thông tin từ Chi hội Du lịch lữ hành tỉnh cho biết, lượng khách đặt phòng lưu trú tại các khu du lịch cộng đồng đang tăng nhanh, dự kiến sẽ đạt khoảng 70 - 90% vào các ngày cuối tuần trong tháng 12 và dịp nghỉ Tết Dương lịch sắp tới.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Lê Xuân Thảo cho biết: “Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai chương trình kích cầu một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả và an toàn cho du khách. Đây là dịp quan trọng để giới thiệu những sản phẩm mới, dịch vụ mới và quảng bá hình ảnh của du lịch xứ Thanh. Chính vì vậy, cùng với thúc đẩy liên kết nội tỉnh, các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến kết nối vùng, thống nhất bộ sản phẩm kích cầu, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số nhằm tiếp cận tối đa thị trường khách mục tiêu”.

Với việc tập trung đẩy mạnh chương trình kích cầu trong dịp cuối năm và Tết Dương lịch 2026 sắp tới cho thấy sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm của du lịch Thanh Hóa nói chung, doanh nghiệp du lịch nói riêng trong bối cảnh hiện nay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống, từ chính quyền địa phương đến doanh nghiệp và cộng đồng, mùa du lịch cuối năm tại xứ Thanh không chỉ hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn, mà còn góp phần tạo nguồn doanh thu quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Lê Anh