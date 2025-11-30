Đại hội Chi hội du lịch Hải Tiến lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 -2030

Chiều ngày 30/11, tại Khu du lịch biển Hải Tiến, Chi hội du lịch Hải Tiến đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội.

Chi hội du lịch Hải Tiến được thành lập tháng 3/2017. Trải qua các giai đoạn phát triển, Chi hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trở thành cầu nối hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Hải Tiến, góp phần đưa Hải Tiến trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch xứ Thanh.

Về công tác quảng bá xúc tiến du lịch, Chi hội đã chủ động phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch, văn hoá, thể thao với quy mô bài bản, phù hợp với thực tế địa phương. Nhiều sự kiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp về miền đất, thiên nhiên, văn hoá, con người Hải Tiến, mang lại hiệu ứng tích cực trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Các đại biểu dự Đại hội.

Hiện nay, sau sáp nhập, Khu du lịch biển Hải Tiến thuộc địa bàn 2 xã mới Hoằng Tiến, Hoằng Thanh. Tại Khu du lịch biển Hải Tiến, đã hình thành một số dịch vụ, trải nghiệm du lịch có điểm nhấn, có khả năng cạnh tranh, được các công ty lữ hành lựa chọn như: Dù lượn ngắm biển Linh Trường; cano cao tốc tham quan đảo Nẹ; các khu vui chơi cảm giác mạnh; các tour du lịch tâm linh...

TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chi hội du lịch Hải Tiếp tiếp tục tập trung làm tốt công tác phát triển hội viên, tập hợp sức mạnh đoàn kết tạo sân chơi chung vì mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch biển, hướng đến du lịch 4 mùa; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp đẩy mạnh phương thức hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Một số ý kiến đề xuất cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động dịch vụ tại Khu du lịch biển Hải Tiến; xử lý tình trạng sạt lở tuyến kè ven biển do ảnh hưởng của thiên tai; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch.

Ông Tạ Hữu Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội du lịch Hải Tiến.

Đại hội đã bầu 45 thành viên tham gia Ban Chấp hành Chi hội Du lịch Hải Tiến khóa II, nhiệm kỳ 2025 – 2030; ông Tạ Hữu Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội du lịch Hải Tiến.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm tra khoá II và công bố các thành viên tham gia Ban Cố vấn Chi hội du lịch Hải Tiến. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội du lịch Hải Tiến khoá II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Ban cố vấn Chi hội Du lịch Hải Tiến khóa II, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhân dịp này, UBND xã Hoằng Tiến, UBND xã Hoằng Thanh và Chi hội du lịch Hải Tiến đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp với về việc quản lý, xây dựng và phát triển du lịch biển Hải Tiến nhằm tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, điều hành, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Khu du lịch biển Hải Tiến.

Việt Hương