Tạo đà phát triển chăn nuôi những tháng cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng cao, tạo cơ hội để người dân mở rộng quy mô đàn và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh, diễn biến thời tiết bất lợi cùng những biến động của thị trường đang đặt ra không ít thách thức. Ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, tạo đà tăng trưởng cho ngành chăn nuôi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Xã Vĩnh Lộc tăng cường phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan qua phương tiện vận chuyển và người ra vào.

Hiện nay, ngành chăn nuôi đang đối mặt với nhiều khó khăn khi giá lợn hơi không ổn định, sức tiêu thụ từ người dân và thị trường giảm, kết hợp với áp lực dịch bệnh khiến người nuôi lo sợ rủi ro; nhất là trong thời điểm tập trung tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi thời điểm cuối năm cũng là lúc hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ tăng mạnh... Các địa phương đã và đang tăng cường khuyến cáo người dân theo sát diễn biến của thị trường để xác định quy mô tái đàn, tăng đàn phù hợp. Anh Hà Văn Hạnh, chủ trang trại ở xã Xuân Hòa, cho biết: “Trung bình một năm tôi nuôi 3 - 4 lứa gà với quy mô khoảng 10.000 con mỗi lứa. Những năm trước, vào thời điểm cuối năm, tôi sẽ tăng đàn thêm khoảng 1.500 con. Tuy nhiên, năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, khi bắt đầu tái đàn, tôi vẫn giữ nguyên số lượng 10.000 con để theo dõi nhu cầu của thị trường. Tôi vẫn tích cực vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống rét cho đàn gia cầm”.

Với công tác tái đàn, các hộ vừa trải qua thiệt hại do dịch bệnh hoặc thiên tai, cần căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất để quyết định quy mô đàn, tránh vay vốn đầu tư vượt quá khả năng tài chính. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ tại địa phương, giá bán cũng như chủ động liên kết với HTX, doanh nghiệp, cơ sở giết mổ và đơn vị phân phối để tìm đầu ra ổn định.

Bên cạnh tái đàn, công tác phòng chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đáng chú ý, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang là mối lo đối với các hộ chăn nuôi lợn, đòi hỏi các địa phương, người dân không được lơ là, chủ quan. Ông Ngô Văn Hạm, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thiệu Tiến, cho biết: “Toàn xã hiện có 142 hộ chăn nuôi lợn. Trước tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh, xã đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chăn nuôi an toàn sinh học; phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột tại khu vực cửa chuồng, lối đi... Xã vận động người dân không tái đàn hoặc nuôi mới khi chưa đủ điều kiện an toàn. Địa phương cũng thành lập các chốt kiểm soát dịch; tăng cường kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn; thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, chợ dân sinh, nơi tập kết, buôn bán gia súc và các tuyến đường liên thôn, liên xã”.

Ông Lương Xuân Vũ, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: “Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có thể tăng từ 10 - 30% so với ngày thường. Vì vậy, để đảm bảo nguồn cung thực phẩm, duy trì đà tăng trưởng những tháng cuối năm, chi cục sẽ kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển chăn nuôi với doanh nghiệp làm đầu tàu tham gia chăn nuôi theo chuỗi, gắn với việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; ổn định và phát triển các chuỗi sản xuất. Đồng thời, tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời ngăn chặn, khống chế, dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện; tiếp tục chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2026. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh, vận động, xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo...".

Người chăn nuôi cũng cần chủ động dự trữ thức ăn, tận dụng hợp lý nguồn phụ phẩm nông nghiệp, thực hiện các biện pháp chống rét, gia cố chuồng trại trước diễn biến thời tiết bất lợi; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; từng bước áp dụng quy trình VietGAP; xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tái đàn hợp lý đến kiểm soát chi phí và ổn định đầu ra sẽ tạo nền tảng để ngành chăn nuôi duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lê Ngọc