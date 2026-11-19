Hàng xuất khẩu trước sức ép phòng vệ thương mại

Trong bối cảnh hội nhập, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam ngày càng chịu sức ép từ các biện pháp phòng vệ thương mại của thị trường nhập khẩu. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến giá bán và sức cạnh tranh, các vụ điều tra còn đòi hỏi doanh nghiệp (DN) phải minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và hồ sơ xuất xứ. Đây là thách thức đặt ra đối với DN Thanh Hóa trong việc bảo vệ đơn hàng và duy trì thị trường xuất khẩu.

Công nhân Công ty TNHH May Hoàng Tùng, xã Trung Chính hoàn thiện các công đoạn may sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đơn hàng xuất khẩu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), tính từ đầu năm đến hết quý III/2026, hàng hóa Việt Nam đã đối mặt với 327 vụ điều tra phòng vệ thương mại tại 27 thị trường. Riêng trong tháng 9 có 27 vụ việc mới, vượt tổng số cả năm 2025. Xu hướng này cho thấy sức ép bảo hộ thương mại ngày càng lớn, đòi hỏi DN phải minh bạch, nhất quán hồ sơ về giá bán, chi phí, nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất. Nếu dữ liệu thiếu chính xác hoặc không đủ căn cứ đối chiếu, DN có thể chịu bất lợi khi điều tra, đối mặt với mức thuế cao và giảm sức cạnh tranh tại thị trường nhập khẩu.

Tại Thanh Hóa, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng năm 2026 của tỉnh đạt gần 6,5 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ và bằng 76,36% so với kế hoạch năm. Hàng hóa của tỉnh đã tiếp cận nhiều thị trường, với sự tham gia của DN thuộc các lĩnh vực dệt may, da giày, nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng... Thị trường càng mở rộng, yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng truy xuất nguồn gốc càng trở nên khắt khe.

Là DN xuất khẩu hàng may mặc sang Hàn Quốc và Mỹ, Công ty TNHH May Hoàng Tùng, xã Trung Chính, phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và các tiêu chuẩn của đối tác. Với đặc thù ngành dệt may, nguyên phụ liệu có thể đến từ nhiều nhà cung cấp, trải qua nhiều công đoạn trước khi hình thành sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, lưu giữ chứng từ mua hàng, theo dõi định mức sử dụng và hồ sơ sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh nguồn gốc, quá trình gia công của hàng hóa.

Ông Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Công ty TNHH May Hoàng Tùng, cho biết: “Các đối tác nhập khẩu ngày càng quan tâm không chỉ đến chất lượng, mẫu mã và tiến độ giao hàng mà còn chú trọng nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất. DN phải kiểm soát hồ sơ đầu vào, định mức nguyên phụ liệu và lưu giữ thông tin ở từng công đoạn. Việc thực hiện đầy đủ những yêu cầu này giúp chúng tôi chủ động hơn trong quản lý sản xuất, đồng thời có cơ sở cung cấp thông tin khi đối tác hoặc cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, xác minh”.

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, Công ty CP Thực phẩm Phú Gia - VNX, phường Quảng Phú, có hoạt động xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đây là thị trường có những quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật, yêu cầu còn liên quan đến điều kiện của quốc gia, cơ sở sản xuất được phép xuất khẩu và hồ sơ kiểm soát theo quy định đối với từng mặt hàng. Do đó, từ khâu lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, DN phải duy trì quy trình kiểm soát chặt chẽ, lưu trữ thông tin đầy đủ để có thể truy xuất, đối chiếu.

Bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Phú Gia - VNX chia sẻ: “DN chú trọng kiểm soát chất lượng từ khâu lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, bảo quản sản phẩm. Các thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng được theo dõi, lưu trữ nhằm bảo đảm khả năng truy xuất khi cần thiết. Đây cũng là cơ sở để DN đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nâng cao uy tín và duy trì hoạt động xuất khẩu”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Thanh Hóa, cho rằng: “Trước nguy cơ gia tăng các vụ điều tra phòng vệ thương mại, DN cần chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu sản xuất, kinh doanh; thường xuyên cập nhật chính sách thương mại, quy định xuất xứ, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu và kiểm tra nhà cung cấp. Đồng thời, phải kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu, minh bạch quy trình sản xuất, lưu trữ đầy đủ, thống nhất hồ sơ về hợp đồng, hóa đơn, chi phí và xuất xứ hàng hóa; từng bước đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc. Qua đó hạn chế rủi ro và bảo vệ hoạt động xuất khẩu”.

Trong bối cảnh bảo hộ thương mại gia tăng, năng lực xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào giá thành, chất lượng sản phẩm mà còn ở khả năng chứng minh nguồn gốc và tính minh bạch của hàng hóa. Đây là yếu tố quan trọng giúp DN Thanh Hóa hạn chế rủi ro, bảo vệ thị trường và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Bài và ảnh: Chi Phạm