Giảm thiểu rủi ro, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế

Việc chuyển từ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước khắc phục những bất cập trong quản lý thu, nộp thuế. Đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Người dân xã Yên Định mở tài khoản ngân hàng liên kết nộp thuế đất phi nông nghiệp tại Thuế cơ sở 13.

Trước đây, mỗi khi đến kỳ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bà Phạm Thị Luyến ở thôn Đức Giang, xã Yên Định thường nộp tiền thông qua người thu tại thôn. Tuy nhiên, việc nộp thuế bằng tiền mặt đôi khi phát sinh những bất tiện như không nhận được hóa đơn hoặc thông tin mã số thuế ghi trên biên lai chưa chính xác, dẫn đến khó khăn khi đối chiếu nghĩa vụ thuế. Khi đến Thuế cơ sở 13 rà soát lại thông tin, bà được hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile và liên kết với tài khoản ngân hàng để nộp thuế. Theo bà Luyến, cách làm này thuận tiện hơn, bởi người nộp thuế có thể chủ động thực hiện giao dịch, đồng thời dễ dàng tra cứu lịch sử thanh toán, đối chiếu số tiền đã nộp khi cần thiết.

Thực tế cho thấy, trong thời gian dài, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt thông qua các tổ dân phố, thôn hoặc người dân trực tiếp đến ngân hàng nộp tiền. Bên cạnh những thuận lợi nhất định, phương thức này cũng bộc lộ không ít hạn chế. Quá trình lập biên lai thủ công có thể xảy ra sai sót về họ tên, mã số thuế, tiểu mục thuế; thông tin giữa các liên biên lai không thống nhất hoặc việc ghi nhận nghĩa vụ thuế chưa đầy đủ. Những sai lệch này có thể khiến người dân phát sinh tiền chậm nộp, phải mất thời gian đi lại, đối chiếu, điều chỉnh thông tin, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế.

Không chỉ gây phiền hà cho người dân, việc thu tiền mặt còn làm tăng khối lượng công việc cho cán bộ ủy nhiệm thu và công chức thuế trong khâu lập biên lai, tổng hợp, đối chiếu, hạch toán chứng từ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác quản lý nguồn thu chưa thực sự thuận tiện, minh bạch. Từ thực tế đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo phương thức này, người nộp thuế chuyển khoản vào tài khoản thu ngân sách thông qua số định danh là căn cước công dân hoặc mã số thuế. Người dân có thể sử dụng tài khoản của bất kỳ ngân hàng nào để thực hiện giao dịch, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, có thể nộp thay cho người thân hoặc người khác khi có đầy đủ thông tin định danh. Các giao dịch nộp thuế được miễn phí tại các ngân hàng.

Tại xã Yên Định, Thuế cơ sở 13 đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương thức thu mới với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Trước khi thực hiện, UBND xã tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn cho cấp ủy, ban cán sự, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nhóm zalo, facebook và phát tài liệu hướng dẫn đến từng khu dân cư. Sau đó, lực lượng triển khai trực tiếp đến các hộ gia đình để hướng dẫn cách tra cứu thông tin, xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện chuyển khoản. Nhờ cách làm đồng bộ, gần dân, sau gần một tháng triển khai, nhiều người dân đã chủ động nắm bắt quy trình và tự thực hiện nghĩa vụ thuế...

Tuy nhiên, để quản lý chặt chẽ, bảo đảm dữ liệu thuế được cập nhật kịp thời, ngành thuế cần tiếp tục nghiên cứu việc tích hợp kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào quy trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp có thay đổi chủ sử dụng đất, cần đồng thời điều chỉnh thông tin người nộp thuế, chấm dứt nghĩa vụ của người sử dụng cũ và cập nhật nghĩa vụ cho người sử dụng mới. Qua đó, hạn chế tình trạng sai lệch thông tin, bỏ sót hoặc xác định không đúng đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cùng với đổi mới phương thức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; duy trì các dịch vụ thuế điện tử, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý. Hiện tỷ lệ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử đạt trên 99%; 100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử. Toàn bộ doanh nghiệp và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ.

Thời gian tới, ngành thuế đặt mục tiêu tiến tới 100% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2027. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng và quy trình nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cần tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ. Việc chuyển đổi phương thức thu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân hiểu, biết cách thực hiện và có thể chủ động kiểm tra thông tin, chứng từ nộp thuế của mình. Qua đó, không chỉ thúc đẩy thanh toán số mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Bài và ảnh: Khánh Phương