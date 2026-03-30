Tạo chuyển biến thực chất, toàn diện và bền vững trong bảo đảm an ninh, trật tự

“Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phải nắm chắc từ sớm, từ xa, xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng”. Đây là yêu cầu mà Bộ trưởng Bộ Công an đặt ra đối với Công an tỉnh Thanh Hóa (trong buổi làm việc ngày 27/3/2026). Đây không chỉ là chỉ đạo nghiệp vụ, mà là mệnh lệnh hành động đối với toàn lực lượng trong bối cảnh hiện nay.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng. Ảnh: Quốc Hương

Chủ động nắm chắc tình hình – nền tảng của mọi thành công

Là người trực tiếp tham dự buổi làm việc, tôi nhận thấy một thông điệp xuyên suốt, được Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đó là yêu cầu lực lượng Công an Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm, xử lý từ cơ sở. Đây không chỉ là yêu cầu truyền thống mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh mới, khi các yếu tố an ninh ngày càng đan xen, phức tạp và khó lường. Thực tiễn cho thấy, Công an Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng. Tuy nhiên, trước những thách thức mới như khiếu kiện phức tạp, tội phạm công nghệ cao, hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá..., yêu cầu “không để bị động, bất ngờ” đòi hỏi phải được cụ thể hóa thành năng lực thường trực của từng đơn vị.

Các lực lượng Công an tỉnh diễu hành, ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đỗ Đức

Thanh Hóa là địa bàn có diện tích hơn 11.100 km2, dân số khoảng 4,3 triệu người, thuộc nhóm địa phương đông dân nhất cả nước, đồng thời có đầy đủ các loại hình địa bàn từ miền núi, đồng bằng đến ven biển, với sự hiện diện của Khu kinh tế Nghi Sơn và nhiều khu công nghiệp lớn. Quy mô dân cư lớn, tốc độ phát triển kinh tế nhanh cùng với tính chất đa dạng của địa bàn đã làm cho yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trở nên toàn diện, liên tục và phức tạp hơn. Chính vì vậy, việc nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà là điều kiện tiên quyết để kiểm soát tốt các nguy cơ, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định phục vụ phát triển.

Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu số, đồng thời phát huy vai trò của công an cơ sở, lực lượng trực tiếp “ bám dân, sát địa bàn”. Chính từ cơ sở, nhiều vụ việc đã được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp.

Không có vùng cấm trong đấu tranh với tội phạm

Một nội dung được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây giả danh lương y, lừa đảo bán thuốc xương khớp quy mô lớn. Ảnh: CATH

Thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả đã bị triệt phá; các hành vi lợi dụng lĩnh vực y tế, kinh doanh để trục lợi bị xử lý nghiêm; tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức được kiềm chế. Đặc biệt, việc triệt phá các đường dây buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng quy mô lớn trên địa bàn không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý kinh tế, một lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển nhanh của các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Thanh Hóa như Nghi Sơn... Những kết quả đó phản ánh sự chuyển biến rõ nét từ tư duy “xử lý vụ việc” sang “kiểm soát tình hình”, từ bị động sang chủ động tấn công tội phạm ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế cũng đang đặt ra yêu cầu đó là không chỉ xử lý từng vụ việc, mà phải tiến tới kéo giảm tội phạm một cách bền vững. Như nhấn mạnh của đồng chí Bộ trưởng, “Đã nói là địa bàn không ma túy, không tội phạm thì phải kiểm chứng được bằng thực tiễn, không làm hình thức”. Yêu cầu này thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; đồng thời, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Gắn bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển và xây dựng lực lượng

Một điểm mới, rất đáng chú ý trong chỉ đạo của Bộ trưởng là yêu cầu phải đặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong bối cảnh Thanh Hóa đang vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực Bắc Trung bộ, việc bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, ổn định là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, phát triển bền vững. Do đó, lực lượng Công an không chỉ làm nhiệm vụ “giữ trật tự”, mà còn phải góp phần kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển.

Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với quy mô lớn. Ảnh: Tuyết Hạnh

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân được xác định là yêu cầu bắt buộc. Đây cũng chính là thước đo quan trọng, phản ánh hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an trong giai đoạn mới. Song song với đó, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh – yếu tố “then chốt của then chốt”.

Yêu cầu đặt ra là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý sai phạm; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ. “Xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt của then chốt; mỗi cán bộ phải thật sự trong sạch, vững vàng, vì Nhân dân phục vụ”

Có thể nói, những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về chủ động nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, gắn an ninh với phát triển và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với toàn bộ hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn mới. Đây là mệnh lệnh từ thực tiễn, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa phải hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, vì mục tiêu cao nhất là giữ vững bình yên cuộc sống Nhân dân và phục vụ phát triển quê hương, đất nước.

Trung tướng, PGS.TS. Đồng Đại Lộc