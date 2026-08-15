Sôi nổi hội trại hè tại các xã Định Tân, Hoằng Tiến và phường Ngọc Sơn

Sáng 15/8, xã Định Tân, xã Hoằng Tiến và phường Ngọc Sơn tổ chức hội trại hè năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và các đồng chí lãnh đạo xã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội trại hè xã Định Tân.

Hội trại hè thanh thiếu nhi diễn ra tại các xã có nhiều hoạt động hấp dẫn như thi nghi thức đội, hội diễn văn nghệ, đồng diễn múa hát thanh thiếu niên, đốt lửa trại và các hoạt động tập thể.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến trao cờ lưu niệm cho các chi đội tham gia Hội trại hè năm 2026.

Điểm nhấn là chương trình hội diễn văn nghệ với những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, tuổi trẻ do đoàn viên, thanh thiếu nhi và các lực lượng trên địa bàn biểu diễn, góp phần tạo không khí sôi nổi tại hội trại.

Các chi đội xã Hoằng Tiến tham gia phần thi nghi thức đội.

Qua các phần thi, các đơn vị đã thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết và kỹ năng sinh hoạt tập thể. Nhiều mô hình trại được đầu tư công phu, trang trí đẹp mắt, sáng tạo, góp phần tạo nên không khí hội trại trẻ trung, sôi động.

Đoàn viên, thanh thiếu niên xã Định Tân tham gia hội trại hè 2026.

Hội trại hè thanh thiếu nhi Phường Ngọc Sơn năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Ngọc Sơn - Đoàn kết, khát vọng, vươn mình”.

Hoạt động văn nghệ tại Hội trại hè phường Ngọc Sơn.

Hội trại hè là hoạt động ý nghĩa tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh, bổ ích trong dịp hè; đồng thời giúp thanh thiếu nhi giao lưu, rèn luyện kỹ năng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, phát huy sức sáng tạo và vai trò xung kích của tuổi trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động hè, thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi và tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trên địa bàn.

Lê Hà - Việt Hương - Huyền Trang