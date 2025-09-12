Tăng sức hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa với khách quốc tế

Thanh Hóa là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển du lịch. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa luôn nằm trong tốp đầu cả nước về lượng khách nội địa. Tuy nhiên, khách quốc tế chỉ chiếm từ 4,2 - 4,7% tổng lượng khách. Con số ấy vẫn còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đang tạo ra khoảng trống đáng suy ngẫm...

Du khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng người dân bản địa tại Khu Du lịch sinh thái Pù Luông.

Hơn thế kỷ hình thành và phát triển, du lịch biển Sầm Sơn vẫn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành du lịch của tỉnh Thanh Hóa, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách. Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, sản phẩm mới phục vụ du lịch luôn được đầu tư khai thác theo hướng đồng bộ, đa dạng, hiện đại, hấp dẫn. Diện mạo đô thị du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, hiện đại ngày càng được kiến tạo rõ nét. Việc hoàn thành, đưa vào khai thác nhiều dự án trọng điểm cùng với các chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội đặc sắc được tổ chức thường xuyên như: Lễ hội du lịch biển, các giải thể thao quốc gia và Lễ hội Carnival đường phố quy tụ đông đảo nghệ sĩ, vũ công quốc tế, thu hút hàng vạn người tham dự. Mặc dù luôn là địa phương dẫn đầu về tổng lượng khách và doanh thu du lịch, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng việc thu hút khách quốc tế đến với biển Sầm Sơn vẫn còn hạn chế.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là một trong số ít những khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh có khả năng thu “tiền đô”, thường “kín phòng” vào các dịp lễ, tết. Ngay cả thời điểm nhiều khu du lịch nổi tiếng của xứ Thanh bước vào “kỳ nghỉ đông” thì Pù Luông vẫn sôi nổi đón khách.

Vẻ đẹp thiên nhiên cùng tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của du lịch cộng đồng nơi đây là cơ sở để tổ chức Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (Vietnam Jungle Marathon) mang tên Pù Luông. Qua 6 lần tổ chức, giải đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và sức hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt vận động viên trong nước và hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia. Đây không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp đất và người Pù Luông nói riêng, dải đất miền Tây xứ Thanh nói chung, mà còn là dịp tăng thu ngoại tệ từ việc phục vụ nghỉ dưỡng cho các vận động viên quốc tế. Tuy nhiên, con số thống kê về lượng khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông vẫn khá khiêm tốn. Ví dụ năm 2022 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của khu du lịch này sau đại dịch COVID-19 với 82.646 lượt khách, vượt 122% so với năm 2021, nhưng trong đó chỉ có 5.447 lượt khách quốc tế. Các năm tiếp theo cũng ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa lượt khách quốc tế và nội địa tại đây.

Đầu tháng 8/2025, tại Hội thảo “Giải pháp thu hút khách quốc tế đến Thanh Hóa” do Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức, ông Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: Có một sự mất cân đối nghiêm trọng khi tổng lượng khách đến Thanh Hóa rất ấn tượng, nhưng con số này lại bị chi phối gần như hoàn toàn bởi khách du lịch nội địa. Mức chi tiêu thấp cho thấy điểm đến chủ yếu thu hút các phân khúc thị trường có giá trị thấp hoặc du khách chỉ lưu trú trong thời gian rất ngắn.

Ông Long cũng chỉ ra những hạn chế khiến việc thu hút khách du lịch nước ngoài chưa đạt được kỳ vọng. Trong đó, vận tải hàng không quốc tế là một trong những hạn chế không nhỏ. Thanh Hóa có Cảng Hàng không Thọ Xuân với các đường bay nội địa nhưng lại thiếu các chuyến bay thuê bao (chater) và các chuyến bay quốc tế thường lệ.

Bàn về phát triển du lịch, dù quốc tế hay nội địa, câu chuyện không bao giờ tách rời đó là thiếu vắng sản phẩm du lịch. “Thanh Hóa thường được ví như “Việt Nam thu nhỏ” nhưng các sản phẩm du lịch của tỉnh chưa được tối ưu hóa để phù hợp với thị hiếu quốc tế. Một trong những điểm yếu cốt lõi là hệ thống sản phẩm du lịch còn đơn điệu”, ông Long nói.

Cùng với đó, chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động marketing, xây dựng thương hiệu còn nhiều tồn tại. Thương hiệu du lịch xứ Thanh đã có, nhưng chưa thực sự nổi bật và định hình rõ ràng trên thị trường quốc tế. Xứ Thanh vẫn còn thiếu một câu chuyện cốt lõi, hấp dẫn để tạo sự khác biệt...

Ông Phạm Hồng Long đã đưa ra một lộ trình chi tiết dựa trên minh chứng cụ thể để Thanh Hóa hiện thực hóa việc thu hút khách du lịch quốc tế với 4 trục chính. Đó là phát triển sản phẩm đẳng cấp quốc tế; xây dựng cửa ngõ kết nối toàn cầu; đầu tư vào con người và tính chuyên nghiệp; kiến tạo thương hiệu và marketing hiện đại.

Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia du lịch cũng tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm nâng tầm vị thế du lịch Thanh Hóa trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong đó, đầu tư mạnh vào nền tảng quảng bá trực tuyến, xây dựng các ấn phẩm số chất lượng cao bằng nhiều ngôn ngữ để giới thiệu hình ảnh du lịch địa phương trên các kênh mạng xã hội, nền tảng đặt tour quốc tế và hệ thống truyền thông chuyên ngành; tổ chức các chương trình famtrip thu hút sự tham gia của các đơn vị lữ hành chuyên đón khách quốc tế...

Một chiến lược hiệu quả để có thể gia tăng sức hấp dẫn và níu chân du khách quốc tế cho du lịch Thanh Hóa không thể chỉ tập trung vào các dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Hơn hết, du lịch Thanh Hóa cần ưu tiên đầu tư vào phát triển vốn con người, gắn với đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số, coi đây là trụ cột cốt lõi, là động lực trực tiếp mang lại lợi ích kinh tế. Đó là những định hướng chiến lược mà tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận, trăn trở và hành động.

Bài và ảnh: Đăng Khoa