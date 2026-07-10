Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 9/7/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại Công ty CP Thống Nhất.

Thời gian qua công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép hoạt động khoáng sản, thanh tra, kiểm tra được tăng cường; nhiều vụ việc khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện, xử lý kịp thời. Hoạt động khoáng sản góp phần quan trọng bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác vượt công suất, vượt phạm vi được cấp phép, vi phạm các quy định về đất đai, môi trường, an toàn lao động, nghĩa vụ tài chính vẫn xảy ra ở một số địa phương. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ; việc quản lý hóa đơn, chứng từ nguồn gốc khoáng sản còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa khoáng sản khai thác trái phép; cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Địa chất và Khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, nghĩa vụ tài chính; kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, khai thác vượt công suất, hợp thức hóa chứng từ nguồn gốc khoáng sản và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu số về địa chất và khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ đấu giá, cấp phép các mỏ đủ điều kiện và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công an tỉnh tập trung đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép; Thuế tỉnh tăng cường kiểm tra hóa đơn, chứng từ, chống thất thu ngân sách; UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài hoặc buông lỏng quản lý trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Toàn văn Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 9/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)