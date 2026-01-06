Agribank Bắc Thanh Hóa cảnh báo khách hàng các hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, tuy nhiên, bằng nhiều chiêu trò, kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi đã khiến không ít người dân bị “sập bẫy”. Trước thực trạng trên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tăng cường cảnh báo, hướng dẫn để khách hàng nhận diện, tránh bị lừa đảo, mất tiền oan.

Công an phường Sầm Sơn và nhân viên Agribank Bắc Thanh Hóa giúp bà N.T.Q., trú tại tổ dân phố Nam Hải ngăn chặn vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền trên không gian mạng.

Gần đây nhất, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/12/2025, bà N.T.Q. (sinh năm 1957), trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn liên tục nhận được các cuộc gọi từ đối tượng lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Các đối tượng còn hướng dẫn bà bán vàng và chuyển tiền vào tài khoản số 163001060004106, Ngân hàng Bắc Á, mang tên Nguyễn Minh Dương. Do bị thao túng tâm lý, bà Q. đã bán 6 chỉ vàng, được 85,2 triệu đồng, sau đó đến Agribank Bắc Thanh Hóa để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tại đây, bà Q. đề nghị giao dịch viên Trần Thị Hiền chuyển khoản số tiền trên theo yêu cầu của đối tượng. Trong quá trình trao đổi, đối tượng tiếp tục gọi điện, thúc ép bà Q. bán thêm tài sản để chuyển thêm tiền.

Nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, nội dung giao dịch tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, giao dịch viên Trần Thị Hiền đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời liên hệ ngay với đồng chí Thiếu tá Lê Đình Hương, cán bộ Công an phường Sầm Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sầm Sơn đã nhanh chóng nắm tình hình, tổ chức rà soát, tìm kiếm bà Q. tại các điểm kinh doanh vàng và ngân hàng trên địa bàn. Sau một thời gian, lực lượng công an đã kịp thời gặp được bà Q., ngăn chặn việc tiếp tục chuyển tiền, làm rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời giải thích, tuyên truyền để bà hiểu rõ bản chất vụ việc. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường và Agribank Bắc Thanh Hóa, toàn bộ số tiền 85,2 triệu đồng đã được giữ lại an toàn cho bà Q., không để rơi vào tay các đối tượng xấu.

Thời gian qua, cán bộ, nhân viên Agribank Bắc Thanh Hóa nói riêng, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung đã ngăn chặn thành công nhiều vụ lừa đảo, giúp khách hàng bảo toàn tài sản. Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp như: hack facebook, zalo, tạo nick ảo facebook để mạo danh người nhà, bạn bè hoặc các dịch vụ tặng quà để lừa khách hàng chuyển tiền; giả danh công an đe dọa khách hàng liên quan vụ án vi phạm pháp luật; chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền ngân hàng; mạo danh nhân viên thuế, nhà mạng gọi điện và đề nghị làm theo yêu cầu... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, ngân hàng cũng cảnh báo khách hàng cẩn trọng với hình thức các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng để tạo lập các trang fanpage/Group/tài khoản facebook núp bóng dịch vụ “chăm sóc khách hàng”, “hỗ trợ khách hàng”, “vay vốn nhanh”, “hỗ trợ vay tín chấp”, “vay tiền trực tuyến”... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin (số điện thoại, thông tin cá nhân), sau đó gọi điện trực tiếp để tư vấn, mời vay vốn và yêu cầu chuyển các loại phí. Khi có người vay tiếp cận, các đối tượng sẽ dẫn dụ, yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, như: họ tên, số điện thoại, ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh chụp chân dung... phục vụ làm hồ sơ vay, sau đó các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển trước một khoản tiền nhỏ (khoảng từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng) để phục vụ hỗ trợ xác minh, duyệt khoản vay... Tuy nhiên, khi người vay chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và ngắt liên lạc. Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên, người bị hại không những bị mất tiền mà còn bị mất toàn bộ thông tin danh tính cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng để phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác, ví dụ như: đăng ký SIM không chính chủ, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, cá độ trực tuyến...

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Agribank Bắc Thanh Hóa khuyến cáo người dân: không truy cập vào bất kỳ đường link website/fanpage/facebook giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ vay vốn nhanh, thủ tục nhanh... Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ. Agribank không cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho vay/tín dụng trực tuyến. Khách hàng có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh/phòng giao dịch Agribank để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

Việc kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Agribank Bắc Thanh Hóa trong bảo vệ quyền lợi khách hàng, mà còn khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa ngân hàng và lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài và ảnh: Đức Thanh