Tăng cường kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho cán bộ y tế tuyến tỉnh

Trong 3 ngày từ 5 đến 7/8, tại Thanh Hóa, Viện Dinh dưỡng tổ chức tập huấn tăng cường kiến thức về triển khai tư vấn hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời tại cộng đồng cho cán bộ y tế tuyến tỉnh có xã khu vực 3 (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Hình ảnh tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên là cán bộ đang làm công tác dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc đơn vị tương đương trên địa bàn (phụ trách triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030) được giới thiệu Mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời và nhiệm vụ nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở để triển khai mô hình.

Đồng thời, học viên đã thực hành giảng và bình giảng; được giới thiệu mô hình dinh dưỡng của Tầm nhìn tại Thanh Hóa; tham quan mô hình dinh dưỡng của Tầm nhìn tại Thường Xuân...

Lớp tập huấn giúp cán bộ y tế công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em tại các tuyến có khả năng thực hiện tốt công tác tư vấn và hỗ trợ bà mẹ, người chăm sóc trẻ, gia đình và cộng đồng thực hành dinh dưỡng cho trẻ nhỏ từ 0-24 tháng tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới; thực hiện tư vấn và hỗ trợ bà mẹ nhiễm HIV lựa chọn biện pháp nuôi dưỡng phù hợp cho con trong 2 năm đầu sau sinh...

Tô Hà