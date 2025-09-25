Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được thường trực HĐND các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo được niềm tin của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

HĐND xã Tân Ninh thường xuyên phối hợp với UBND xã trong việc tiếp công dân và xử lý đơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, Thường trực HĐND xã Xuân Thái đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã xây dựng kế hoạch, phân công, tổ chức cho các thành viên tiếp công dân định kỳ theo lịch và đột xuất, đảm bảo theo quy định của luật. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cho đại biểu HĐND xã, các tổ đại biểu HĐND xã tổ chức tiếp dân tại các đơn vị bầu cử. Địa điểm tiếp công dân của thường trực HĐND xã và các đại biểu HĐND xã được bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Qua tiếp công dân, thường trực HĐND xã đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải thích, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân. Trong đó, các vụ việc công dân phản ánh, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các nội dung như đất đai, cơ chế, chính sách, công tác an sinh xã hội... Sau khi tiếp nhận, thường trực HĐND xã ban hành công văn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan.

Thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai tới các ban HĐND, đại biểu HĐND thông qua các phiên họp của Thường trực HĐND và các kỳ họp thường lệ của HĐND. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân cho đại biểu HĐND. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cơ quan hữu quan để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC. Trước mỗi buổi tiếp công dân định kỳ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nắm tình hình về số lượng công dân đăng ký gặp, nội dung vấn đề công dân sẽ nêu, quá trình giải quyết của từng vụ việc cụ thể để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở tổng hợp các khiếu nại của công dân, yêu cầu lãnh đạo các địa phương, sở, ngành có liên quan cùng dự để báo cáo tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết.

Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, công dân được trao đổi thẳng thắn những khúc mắc; được hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện quyền KNTC. Căn cứ ý kiến của ngành chuyên môn và ý kiến của các đại biểu dự tại buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh kết luận về hướng giải quyết với từng trường hợp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công dân để theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết của các cơ quan chuyên môn. Các thông báo kết luận tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND được gửi tới Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức liên quan và thông báo tới công dân được biết và theo dõi kết quả.

Cùng với tiếp công dân, thường trực HĐND các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp nhận, xử lý gắn với việc giải quyết đơn, thư của công dân. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo kịp thời việc nghiên cứu, phân loại, tham mưu chuyển đến đúng cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời theo dõi, giám sát đối với những đơn của công dân đang trong quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Đối với một số vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, HĐND các cấp tổ chức làm việc với UBND và các ngành về giải quyết đơn thư của công dân. Do đó, các đơn của công dân đều được nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thường trực HĐND các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân cho đại biểu HĐND, các ban HĐND. Đồng thời, đảm bảo chế độ tiếp công dân định kỳ theo lịch đã ban hành ngay từ đầu năm và tiếp công dân đột xuất khi cần thiết. Mặt khác, theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết đơn thư.

Bài và ảnh: Quốc Hương