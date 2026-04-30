Tặng 45.000 suất quà cho người dân viếng Lăng Bác

Nhằm xây dựng, lan tỏa hình ảnh Hà Nội “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn”, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 45.000 suất quà cho người dân vào viếng Lăng Bác trong dịp nghỉ lễ.

Người dân nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt khi về Thủ đô viếng Lăng Bác.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam , thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), từ sáng sớm 30/4, hàng nghìn người đã xếp hàng trật tự vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khắp cả nước về viếng Bác trong dịp nghỉ lễ này, từ sáng 30/4, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ người dân, du khách.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, mỗi dịp lễ lớn, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hàng vạn lượt đồng bào cùng du khách trong và ngoài nước về viếng Người. Những chai nước mát, hộp sữa hay ổ bánh mì giản dị trở thành sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần sẻ chia, lòng hiếu khách của người Hà Nội.

Riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Ban tổ chức sẽ tặng tất cả 45.000 suất quà, mỗi phần quà sẽ gồm sữa và bánh mì hoặc nước uống. Trong năm nay, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ người dân, du khách trong dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Quốc khánh (2/9). Đây là những thời điểm lượng khách đông, đòi hỏi công tác phục vụ được chuẩn bị chu đáo, kịp thời.

Để chương trình triển khai hiệu quả, Sở Du lịch Hà Nội đã phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc bố trí địa điểm, tổ chức tiếp nhận và cấp phát quà. Sự phối hợp đồng bộ này góp phần bảo đảm các suất quà được trao tận tay người dân, du khách một cách kịp thời, trong không gian trang nghiêm nhưng vẫn ấm áp tình người.

Trong bối cảnh du lịch Thủ đô đang ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, các hoạt động mang tính nhân văn như chương trình này càng có ý nghĩa.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 12,65 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9%, trong đó khách quốc tế đạt 3,29 triệu lượt.

Những suất quà tuy nhỏ bé của ngành du lịch Thủ đô gửi đến nhân dân, du khách trong dịp này nhưng góp phần tích cực vào việc xây dựng hình ảnh Hà Nội “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn”.

Theo Báo Nhân Dân