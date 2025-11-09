Tân Thành nỗ lực xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ

Sau hơn 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy, xã Tân Thành đang nỗ lực xây dựng một nền hành chính đổi mới, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo xã Tân Thành thăm cơ sở sản xuất rượu nếp cau bản Nàng - sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Xã Tân Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Thành và phần còn lại của xã Luận Khê, với diện tích 90,4km2; dân số 12.780 người (đồng bào dân tộc Thái chiếm 88%). Đảng bộ xã có 547 đảng viên, sinh hoạt ở 32 chi bộ. Sau sáp nhập, đời sống kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, người dân chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch vẫn rất hạn chế.

Để giải quyết và tháo gỡ những khó khăn nói trên, UBND xã đã chủ động bố trí, phân công cán bộ, công chức (CBCC), viên chức bám thôn, bản, sát cánh cùng người dân để giải quyết khó khăn và triển khai nhiệm vụ hiệu quả. Phân công cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ, hướng dẫn CBCC đồng bào dân tộc nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh và hiệu quả công tác mặt trận, đoàn thể ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Việc làm này nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương hoạt động thông suốt và hiệu quả, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, từng bước xây dựng chính quyền không thụ động, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Có mặt tại Trung tâm xã Tân Thành vào thời điểm khá đông người dân đến làm thủ tục hành chính (TTHC), song mọi hoạt động vẫn diễn ra nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng chờ đợi kéo dài, đem lại sự hài lòng cho người dân. Các CBCC triển khai công việc đồng bộ, thông suốt theo yêu cầu mới của chính quyền địa phương 2 cấp. Được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình, chu đáo nên chỉ sau thời gian ngắn việc xin cấp lại giấy khai sinh của bác Lò Nhất Quý, thôn Thành Hạ đã được giải quyết xong. Bác Quý phấn khởi chia sẻ: “Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc làm TTHC trở nên thuận tiện và nhanh gọn hơn nhiều. Chúng tôi không còn phải đi xa lên huyện như trước, mà có thể nộp hồ sơ ngay tại xã, tiết kiệm thời gian và công sức...”.

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Cầm Bá Tuấn cho biết: “Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại kết quả tích cực trong việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, giúp thủ tục trở nên thông suốt và tiện ích hơn. Việc thành lập tổ nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết TTHC tại cấp xã, theo sự tham mưu của trung tâm, là một biện pháp cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt, giúp người dân không cần đi xa lên huyện như trước kia để giải quyết một số TTHC”.

Các thành viên tổ nghiệp vụ đã tích cực hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản VNeID, cách thức sử dụng các phần mềm, cổng dịch vụ công để thực hiện giao dịch trực tuyến. Đồng thời, phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ... đến tận thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đưa ra giải pháp phù hợp.

Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho CBCC theo phương châm rõ người, rõ việc và bố trí lực lượng một cách hợp lý, khoa học nên dù khối lượng công việc nhiều nhưng các hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời. Sau 4 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 682 hồ sơ, trong đó trực tuyến 639 hồ sơ, trực tiếp 43 hồ sơ; đã giải quyết 647 hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp, đạt trên 94,8%. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, con người đảm bảo hoạt động thông suốt, xã Tân Thành cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ...

Hiện nay, UBND xã đang triển khai quy trình, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2040; đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các nội dung còn bất cập, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư. Toàn xã có 177km đường giao thông, trong đó đã được cứng hóa 66,01km; tỷ lệ đường giao thông (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 37,3%. Chương trình XDNTM và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí, có 4 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM. UBND xã đã hướng dẫn chủ thể sản phẩm “Ống hút tre VIBABO” hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao...

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Lục Đăng Hỏa khẳng định: “Tuy còn không ít khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực học hỏi và tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bắt nhịp ngay vào công việc đã giúp đội ngũ CBCC xã Tân Thành từng bước thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Nhờ đó, bộ máy chính quyền địa phương trở nên tinh gọn, giải quyết các vấn đề tại cơ sở nhanh chóng, hiệu quả và giảm chi phí hành chính, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

Bài và ảnh: Phan Nga