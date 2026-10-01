[E-Magazine] Thanh Hoá thu ngân sách 9 tháng xếp thứ 10 cả nước

Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2026 của tỉnh Thanh Hóa đạt 10,49%, cao hơn quý II 3,75 điểm phần trăm; thứ hạng cả nước tăng từ thứ 30 lên thứ 12/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng, GRDP của tỉnh tăng 8,54%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, xếp thứ 10 cả nước và dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ. Đây là cơ sở để tỉnh tăng tốc trong quý IV, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Theo xếp hạng của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP các tỉnh, thành phố trong quý III năm 2026, cả nước có 17/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng “hai con số”, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Mức tăng 10,49% trong quý III cũng là mức cao nhất của tỉnh trong 3 quý đầu năm.

Quý II/2026, GRDP của tỉnh chỉ tăng 6,74%, thấp hơn mức tăng 8,39% của cả nước, xếp thứ 30/34 tỉnh, thành phố, đứng cuối vùng Bắc Trung Bộ. Tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 7,21% theo số ước tính công bố hồi tháng 7 (số sơ bộ mới nhất là 7,57%, xếp thứ 27 cả nước).

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% mà Chính phủ giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP, UBND tỉnh đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm với mức tối thiểu 14,44%, trong đó quý III tăng 10,79% và quý IV tăng 17,48%.

Với mục tiêu và quyết tâm rõ ràng, quý III, tăng trưởng của tỉnh chuyển biến rõ nét. GRDP quý III ước tăng 10,49%, cao hơn quý II 3,75 điểm phần trăm và cao hơn mức tăng 8,77% của quý III/2025.

Trên bình diện thứ hạng cả nước, GRDP của Thanh Hóa tăng 18 bậc, từ thứ 30 lên 12. Đây là mức tăng hạng lớn nhất trong số 34 tỉnh, thành phố. Trong vùng Bắc Trung Bộ, quý III tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 2, sau Hà Tĩnh (11,84%) và cao hơn Nghệ An (10,11%), Quảng Trị (9,57%), thành phố Huế (8,85%).

Mức tăng thêm 3,75 điểm phần trăm của tỉnh so với quý II cũng là mức tăng cao nhất vùng.

Tính chung 9 tháng, GRDP của tỉnh tăng 8,54%, cao hơn mức tăng 7,57% của 6 tháng đầu năm và mức tăng 8,19% của 9 tháng năm 2025 (theo số ước tính cùng kỳ).

Trong quý III, cả bốn khu vực kinh tế của tỉnh đều tăng cao hơn quý II. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,29% (quý II tăng 8,56%), trong đó công nghiệp tăng 14,58%; khu vực dịch vụ tăng 8,08% (quý II tăng 6,45%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,20% (quý II tăng 5,22%); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02% (quý II tăng 2,75%).

Tính chung 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,45%, cao hơn mức tăng 9,81% của cùng kỳ năm 2025; riêng công nghiệp tăng 12,79% (cùng kỳ tăng 10,12%).

Tăng trưởng công nghiệp có đóng góp lớn của các dự án mới đi vào hoạt động. Trong 9 tháng, trên địa bàn tỉnh có 38 nhà máy, cơ sở sản xuất hoàn thành, đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 33.660 tỷ đồng, như: Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam giai đoạn I, Nhà máy Komax, Dây chuyền 4 Nhà máy xi măng Long Sơn, Nhà máy sản xuất vải Billion Union giai đoạn 1.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 11,1% (6 tháng tăng 10,7%); 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó nhiều sản phẩm chủ lực như sắt thép, phân bón, điện sản xuất, giày thể thao, quần áo may sẵn tăng khá.

Các ngành dịch vụ duy trì mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 201.490 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải tăng 19,8%; tổng lượt khách du lịch ước đạt 15,94 triệu lượt, tăng 3,9%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 5.878,8 triệu USD, tăng 11,4%. Sản xuất nông nghiệp đạt khá, sản lượng lương thực cả năm ước đạt 1,54 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Theo số liệu tổng hợp tình hình thu ngân sách 9 tháng của 34 tỉnh, thành phố, Thanh Hóa xếp thứ 10 cả nước cả về tổng số thu và tỷ lệ thu so với dự toán. Tỷ lệ đạt dự toán của tỉnh cao hơn mức bình quân chung khoảng 85% của 34 địa phương.

Trong vùng Bắc Trung Bộ, số thu ngân sách của tỉnh lớn nhất, chiếm khoảng 43% tổng thu của 5 tỉnh, thành phố trong vùng và gần gấp đôi số thu của Nghệ An, địa phương đứng thứ hai. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng, ước đạt 20.550 tỷ đồng, vượt 11% dự toán cả năm và tăng 33% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 29.286,5 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán, tăng 1%.

Kết quả quý III gắn với cách điều hành mới của tỉnh trong thời gian gần đây. Kịch bản tăng trưởng giao chỉ tiêu theo hai mức là mức tối thiểu bắt buộc và mức phấn đấu. Nhiệm vụ được giao đến từng lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc “6 rõ”, “1 xuyên suốt”. Kết quả thực hiện kịch bản là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đến ngày 20/9/2026, đã tháo gỡ cho 287/303 dự án, đạt 95%, khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 1.771,9 ha, bằng 79,5% kế hoạch. Từ cuối tháng 7 đến nay, tỉnh đã bổ sung 14,22 triệu m3 vật liệu xây dựng cho thị trường, vượt chỉ tiêu 13,5 triệu m3 đề ra.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tỉnh đã tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, giảm 56,1% thời gian và 58,7% chi phí tuân thủ, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp trên 145 tỷ đồng mỗi năm. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ; tính đến ngày 16/9, thu hút 109 dự án đầu tư, trong đó có 17 dự án FDI; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Dù có chuyển biến tích cực, mức tăng trưởng quý III vẫn thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức tối thiểu 10,79% theo kịch bản; mức tăng 8,54% của 9 tháng còn cách xa mục tiêu 11% cả năm.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, tỉnh xác định đưa các dự án đã hoàn thành trong quý II, quý III vào vận hành thương mại chậm nhất trong tháng 10/2026 và sớm hoàn thành 16 dự án trong quý IV. Các chủ đầu tư phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công cả năm đạt 100% kế hoạch. Các ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa chịu thuế bổ sung chuyển hướng sang thị trường Nam Á, Tây Á, châu Phi, Mỹ Latinh và các thị trường có hiệp định thương mại tự do.

Với kết quả đạt được trong quý III, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả tỉnh, Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.