Tấm lòng doanh nhân nặng lòng ân nghĩa với xứ Thanh

Xuất thân từ gia đình nghèo khó ở tỉnh Hà Nam cũ vào Thanh Hóa lập nghiệp, ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã được những người bạn xứ Thanh yêu mến từ những ngày đầu lập nghiệp. Đồng thời, người bạn đời quê Thanh Hóa luôn đồng hành với ông trong những bước thăng trầm khiến ông luôn nặng lòng “ân nghĩa” với quê hương thứ hai. Ông nguyện sẽ dốc hết sức mình góp phần vào sự phát triển của tỉnh và tri ân mảnh đất, con người quê Thanh, trong đó có lực lượng cựu thanh niên xung phong (TNXP).

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho cựu TNXP Nguyễn Thị Phúc, phường Nguyệt Viên.

Ông Đủ luôn nghĩ: “Đường đến thành công không bao giờ có sẵn, chỉ khi chúng ta khai mở nó bằng trí tuệ, tinh thần lạc quan, tư duy sáng tạo, đột phá và hơn hết là dám đương đầu với thử thách để vượt qua khó khăn thì khi ấy cánh cửa của sự thành công chính là phần thưởng xứng đáng”. Vì thế, sau nhiều năm công tác tại UBND tỉnh, tháng 2/1992, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Xây lắp điện lực Thanh Hóa. Ở lĩnh vực mới, công việc rất nhiều khó khăn, ông đã nỗ lực, trăn trở tìm các giải pháp, động viên cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty cùng cố gắng đồng hành với ông trên chặng đường mới. Ông Đủ đã chèo lái con thuyền từ buổi đầu công ty chưa có gì để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bám trụ với nền kinh tế thị trường, từng bước phát triển.

Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh tặng Bằng Khen cho Tập thể lãnh đạo Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hoá tích cực tham gia hoạt động nghĩa tình với Hội.

Công ty đã mạnh dạn tham gia đấu thầu các công trình xây lắp điện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau khi trúng thầu, công ty luôn thi công đảm bảo chất lượng, từ đó, uy tín ngày càng được nâng lên, địa bàn đầu tư ngày càng được mở rộng. Ở Thanh Hóa, ông và tập thể lãnh đạo công ty còn được biết đến với vai trò quan trọng, đi đầu đưa điện sáng về các xã miền núi Thanh Hóa từ những năm tháng kinh tế của tỉnh còn rất khó khăn. Ngoài phát triển, chiếm lĩnh thị trường xây lắp điện, ông Nguyễn Đức Đủ còn quan tâm đến quản lý kinh doanh điện hạ thế nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Với những cống hiến, nỗ lực đáng kể trên, cá nhân ông Nguyễn Đức Đủ và Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Dù đã trở thành một doanh nhân thành đạt, tiêu biểu có những đóng góp lớn cho cộng đồng và sự phát triển chung của tỉnh, nhưng trong sâu thẳm con người ông vẫn ấm nóng một tình yêu quê hương thứ hai - nơi ông khởi nghiệp với hai bàn tay trắng và có một mái ấm gia đình yêu thương trọn vẹn, con cháu phương trưởng. Những năm qua, cá nhân ông Nguyễn Đức Đủ và giám đốc các công ty thành viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty vẫn luôn miệt mài, chủ động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là tri ân người có công với cách mạng, trong đó có lực lượng cựu TNXP. Đây vừa là việc chung và cũng là việc gia đình, bởi người em gái của vợ ông cũng là liệt sĩ TNXP.

Bệnh viện mắt Thanh An khám mắt cho cựu TNXP khó khăn.

Ngay từ những năm tháng công ty còn nhiều khó khăn, việc sản xuất, kinh doanh mới bắt đầu, ông Đủ đã gắn bó, đồng hành với tổ chức Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa từ những ngày mới thành lập (năm 2005). Hàng năm, công ty luôn dành hàng trăm suất quà do chính ông cùng giám đốc các công ty thành viên đến trao tận tay cựu NTXP các dịp lễ, tết với tình cảm trân trọng và sự tri ân sâu sắc. Trong những chuyến thăm, tặng quà ấy, ông Đủ đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà cho nữ cựu TNXP nghèo, đơn thân (30 triệu đồng/nhà); nhận phụng dưỡng suốt đời cựu TNXP khó khăn 500 nghìn đồng/tháng; hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng gia đình...

Cựu TNXP đơn thân Phạm Thị Kén, xã Hoằng Hóa được trợ cấp suốt đời 500 nghìn đồng/tháng và cựu TNXP Nguyễn Thị Phúc, phường Nguyệt Viên được hỗ trợ xây nhà ở xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn công ty và tổ chức hội đã giúp chúng tôi khi tuổi cao sức yếu, để chúng tôi không cô đơn, ấm lòng vì sự quan tâm nghĩa tình này”. Hay như cựu TNXP Nguyễn Thị Bình, phường Hàm Rồng tâm sự: “Tôi cũng như nhiều đồng đội khác rất biết ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo và người lao động công ty. Tình cảm vô giá này khiến chúng tôi cảm nhận được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” sẽ mãi được trao truyền từ việc làm đẹp, nghĩa tình này”.

Những lời cảm ơn ấy của các cựu TNXP đã chạm sâu vào trái tim những thành viên trong đoàn, trong đó có ông Nguyễn Đức Đủ. Vì thế, bất kể lúc nào, Hội Cựu TNXP tỉnh đề xuất tặng quà cho hội viên khó khăn, ông Đủ và tập thể lãnh đạo công ty đều gật đầu biết ơn và thực hiện như một mệnh lệnh của trái tim. Bởi hoạt động từ thiện, tri ân người có công đã trở thành nét đẹp văn hóa của tổng công ty. Hàng năm, công ty trích lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện, trong đó trao tặng hàng trăm suất quà, kinh phí xây nhà, tặng đồ dùng, hỗ trợ phụng dưỡng suốt đời... cho cựu TNXP khó khăn; thực hiện thăm khám, chữa bệnh về mắt cho cựu TNXP tại Bệnh viện Mắt Thanh An; tặng quà các đối tượng yếu thế là trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, thương, bệnh binh, người nghèo...

Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống mới thấy hết những gì ông Đủ và tập thể lãnh đạo công ty, người lao động làm đáng trân quý và ý nghĩa biết nhường nào. Ông luôn mang đến cho những người xung quanh niềm cảm hứng trong công việc và cuộc sống. Ông Đủ luôn cho rằng, những khó khăn trên đường đời là chuyện rất đỗi thường tình mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Nhưng sự chân tình cùng cách sống biết sẻ chia là phẩm chất cao đẹp nhất của con người. Và ông là người như vậy. Ông có cái tâm với cộng đồng, có tấm lòng bao dung và hơn hết là một trái tim ấm nóng luôn thổn thức làm những điều hết sức nhân văn cao đẹp.

Bài và ảnh: Lê Hà