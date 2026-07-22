Tái hiện ký ức sống động trên từng bức ảnh

Có những bức ảnh chỉ còn là một mảnh giấy úa vàng, những đường nét gương mặt đã nhòe theo năm tháng. Có những người mẹ, người vợ, người em chỉ còn nhớ về người thân qua ký ức, bởi tấm ảnh duy nhất lưu giữ hình hài của liệt sĩ đã không còn nguyên vẹn sau hàng chục năm. Thế nhưng, bằng công nghệ, và hơn hết là sự trân trọng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, những di ảnh ấy đã được hồi sinh, để ký ức không còn nhạt phai và lòng biết ơn được lưu giữ bằng những hình hài rõ nét nhất.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Team Lee đã tổ chức chương trình trao tặng di ảnh phục chế cùng những phần quà tri ân tới các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Hoạt động không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chạm đến những cảm xúc sâu lắng, khi những khuôn mặt tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa lại hiện lên rõ ràng, gần gũi như vừa mới hôm qua.

VIDEO: Hành trình phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ

Khi ký ức được “đánh thức”

Ở nhiều gia đình liệt sĩ, tấm ảnh thờ là kỷ vật quý giá nhất còn lại của người đã hy sinh. Thế nhưng, trải qua hàng chục năm khói hương, nắng gió và sự bào mòn của thời gian, nhiều bức ảnh đã rách, mờ, mất gần hết chi tiết.

Có những bức hình chỉ còn nhận ra đôi mắt, có bức chỉ lưu lại một phần khuôn mặt. Với nhiều gia đình, đó vẫn là báu vật được gìn giữ cẩn thận, bởi dù chỉ còn vài nét mờ nhạt cũng là nơi để họ gửi gắm nỗi nhớ và lòng thành kính. Chính từ những tấm ảnh cũ kỹ ấy, hành trình phục dựng bắt đầu.

Từng vết gấp, vết rách, từng mảng ảnh bị mất được những người thực hiện kiên trì xử lý bằng công nghệ đồ họa kết hợp với việc đối chiếu thông tin từ gia đình. Mỗi bức ảnh đều trải qua nhiều lần chỉnh sửa, trao đổi và hoàn thiện trước khi được in thành di ảnh trang trọng. Không đơn thuần là chỉnh sửa kỹ thuật số, đó còn là quá trình “đi tìm lại gương mặt” của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện

Xã Quảng Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, 389 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh. Phía sau mỗi cái tên trên bia ghi công là một gia đình, một câu chuyện, một khoảng trống chưa bao giờ có thể lấp đầy. Bởi vậy, khi những di ảnh được trao tận tay người thân, nhiều cảm xúc đã vỡ òa.

Thân nhân liệt sĩ xúc động đón nhận những bức ảnh được phục dựng từ những tấm ảnh cũ đã phai mờ theo năm tháng.

Có những người già lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người thân trong ảnh. Có người nghẹn ngào hồi lâu không nói thành lời. Sau nhiều năm, họ mới một lần nữa được nhìn thấy gương mặt của cha, của anh, của chồng với những đường nét rõ ràng, gần như nguyên vẹn.

Đó là khoảnh khắc mà giá trị của công nghệ vượt xa ý nghĩa của một sản phẩm đồ họa. Nó trở thành cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự hy sinh của thế hệ đi trước với tình cảm của những người ở lại.

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên xã và Team Lee trao tặng những di ảnh liệt sĩ được phục chế công phu tới thân nhân các gia đình chính sách.

Đồng hành cùng chương trình là Team Lee - nhóm bạn trẻ có thế mạnh về công nghệ đồ họa. Để hoàn thiện các bức di ảnh, các thành viên đã dành rất nhiều thời gian thu thập tư liệu, xử lý ảnh và trao đổi với từng gia đình.

Khó khăn lớn nhất là nhiều bức ảnh đã quá cũ. Có ảnh chỉ còn vài đường nét mờ nhạt, mất gần hết chi tiết khuôn mặt. Anh Phạm Văn Tuấn, thành viên nhóm phục chế di ảnh Team Lee cho biết: “Việc phục dựng không thể chỉ dựa vào phần mềm mà còn phải kết hợp với những câu chuyện, những ký ức của người thân để tái hiện chân dung một cách chân thực nhất. Không ít lần, một bức ảnh phải chỉnh sửa nhiều phiên bản khác nhau trước khi gia đình cảm thấy đúng là người thân của mình nhất”.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Đến nay, chương trình đã trao tặng 80 di ảnh phục chế tới thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Ninh. Con số ấy không quá lớn nhưng giá trị tinh thần mà chương trình mang lại lại khó có thể đo đếm.

Đối với nhiều gia đình, đây là lần đầu tiên họ có một bức di ảnh rõ nét để đặt trang trọng trên bàn thờ.

Một tấm ảnh mới đồng nghĩa với việc những người con, người cháu sau này sẽ được nhìn rõ gương mặt của ông, của cha mình. Những câu chuyện về sự hy sinh sẽ không chỉ được kể bằng lời mà còn được lưu giữ qua một hình ảnh chân thực. Đó cũng là cách để ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Đoàn Công Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Ninh cho biết: “Việc trao tặng di ảnh phục chế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc trao một món quà, chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai phục chế toàn bộ số ảnh còn lại, giúp tất cả các gia đình liệt sĩ đều có những di ảnh trang trọng để thờ phụng".

Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh cùng Đoàn Thanh niên xã và Team Lee trao tặng 80 di ảnh phục chế tới thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Ninh.

Những bức di ảnh được phục dựng hôm nay không chỉ trả lại hình hài rõ nét cho những người đã ngã xuống, mà còn giúp thế hệ hôm nay nhìn rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Để rồi, mỗi lần nén hương được thắp lên trước di ảnh của các anh hùng liệt sĩ, những khuôn mặt ấy sẽ không còn mờ nhòe trong ký ức. Và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn của những người đang sống hôm nay.

Phương Đỗ - Hoàng Đông