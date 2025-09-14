Taekwondo Thanh Hóa giành 12 huy chương tại Giải Vô địch các CLB quốc gia 2025

Tại Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, vừa diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên, đoàn Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng, giành tổng cộng 12 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.

Taekwondo Thanh Hóa giành 3 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ tại giải đấu năm nay.

Ở nhóm huy chương vàng, VĐV Lê Văn Hai xuất sắc vô địch hạng cân 87kg lứa tuổi U20. Ngoài ra, anh cùng các đồng đội Trương Văn Vinh, Lê Thị Phương Anh và Lang Thị Yến Nhi giành HCV nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp U20.

Ở lứa tuổi 15-17, đội đồng đội nữ gồm Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bùi Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và Phạm Thị Diệu Thúy cũng mang về thêm một tấm HCV quý giá.

VĐV Lê Văn Hai đóng góp thành tích và 2 tấm huy chương vàng của Taekwondo Thanh Hóa.

Taekwondo Thanh Hóa giành HCV ở nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp U20.

Bên cạnh đó, các VĐV trẻ Thanh Hóa còn đóng góp 3 HCB ở các hạng cân: Bùi Mai Phương (63kg, U15-17), Nguyễn Thị Như Quỳnh (52kg, U15-17), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (55kg, U15-17).

6 HCĐ thuộc về Lang Thị Yến Nhi, Nguyễn Tiến Quyến, Phạm Thị Diệu Thúy, Phạm Thị Diệu Linh, Vi Thị Hải Băng và Lê Thị Phương Anh.

Đây là giải đấu đầu tiên sau khi sáp nhập các tỉnh thành, với chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao, thu hút sự tham gia của 1.400 HLV và VĐV từ 45 CLB trên cả nước.

Thành tích lần này cho thấy Taekwondo Thanh Hóa vẫn hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, nhiều VĐV trẻ giữ vững phong độ khi luôn nằm trong nhóm 3 VĐV có huy chương ở các hạng cân tham dự.

HLV Nguyễn Trọng Cường nhận định: “VĐV Lê Văn Hai đã có tiến bộ rõ rệt, minh chứng là 2 giải gần đây đều giành HCV. Hạng cân 87kg vốn là hạng cân mà Taekwondo Thanh Hóa từng thống trị ở thời tôi còn thi đấu, và nay được tiếp nối bởi Hai. Nếu được đầu tư thêm, cậu ấy hoàn toàn có thể đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.”

Hoàng Sơn