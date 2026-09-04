Syria bắt đầu tiêu hủy vật liệu hóa học sau khi chính quyền Assad sụp đổ

Syria ngày 3/9 thông báo bắt đầu tiêu hủy một số vật liệu hóa học được phát hiện trên lãnh thổ nước này, dưới sự giám sát của các chuyên gia Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW). Đây là lần đầu tiên hoạt động tiêu hủy vật liệu hóa học được tiến hành tại Syria trong hơn một thập kỷ.

Đại diện thường trực Syria tại Liên hợp quốc ông Ibrahim Olabi. Ảnh: UN.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại diện thường trực Syria tại Liên hợp quốc Ibrahim Olabi gọi đây là một “thời khắc lịch sử”, đồng thời cho biết hoạt động tiêu hủy được thực hiện với sự hỗ trợ và giám sát của các chuyên gia OPCW.

Theo ông Olabi, Syria đang phải xử lý những vấn đề phức tạp do chính quyền cũ để lại, trong đó có các tàn dư liên quan đến chương trình vũ khí hóa học. Damascus cam kết tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy quá trình truy cứu trách nhiệm đối với những người liên quan.

Ông nhấn mạnh việc xác định, bảo đảm an toàn và tiêu hủy các vật liệu hóa học không chỉ nhằm loại bỏ nguy cơ đối với người dân Syria mà còn góp phần tăng cường an ninh khu vực và quốc tế, ngăn những vật liệu nguy hiểm rơi vào tay các lực lượng có ý đồ sử dụng chúng.

Tuy nhiên, Syria cho rằng quá trình này đang gặp trở ngại do các cuộc tấn công của Israel. Ông Olabi cáo buộc các cuộc không kích liên tiếp đã làm gián đoạn hoạt động kiểm tra và tiêu hủy, thậm chí khiến một số chuyến thăm của các nhóm chuyên gia phải hủy bỏ, đồng thời gây nguy hiểm cho các nhóm công tác và những địa điểm đang được bảo vệ.

Syria bắt đầu tiêu hủy tàn dư vũ khí hóa học thời Assad lần đầu tiên sau một thập kỷ. Ảnh: Ndtvprofit.

Đại diện Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện an ninh cần thiết để hoạt động tiêu hủy có thể tiếp tục, cho rằng việc loại bỏ vũ khí hóa học sẽ khó đạt được nếu các cơ sở và nhân viên thực hiện nhiệm vụ vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Về phía Mỹ, Phó Đại sứ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce hoan nghênh những tiến triển của Syria trong việc tháo dỡ các tàn dư của chương trình vũ khí hóa học dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad. Bà cho biết các thanh sát viên OPCW hiện có mặt tại Syria để xác minh việc tiêu hủy một số loại vũ khí hóa học, trong đó có các loại vũ khí được cho là liên quan đến những vụ tấn công hóa học trước đây tại Khan Sheikhoun và Ghouta.

Bà Bruce kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc ủng hộ nỗ lực của Syria, đồng thời nhấn mạnh việc loại bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hóa học và thúc đẩy trách nhiệm giải trình có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như việc tưởng nhớ các nạn nhân của những vụ tấn công hóa học tại Syria.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Agency.