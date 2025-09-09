Sun Group Nha Trang có làm thay đổi bản đồ BĐS Khánh Hòa năm 2025?

Sun Group Nha Trang chính thức khởi công ngày 19/8/2025 tại phường Nam Nha Trang với quy mô 226 ha, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình “đô thị đảo” độc đáo.

Sở hữu thế đất ba mặt giáp sông Trường và sông Quán Tắc, liền kề trung tâm hành chính mới và tích hợp hệ sinh thái giải trí – thương mại – nghỉ dưỡng 24/7, dự án ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Vậy liệu sự xuất hiện của Sun Nha Trang có đủ sức làm thay đổi bản đồ bất động sản Khánh Hòa trong năm 2025? Hãy cùng theo dõi ngay qua bài viết dưới đây của chúng tôi!

Thực trạng thị trường bất động sản Khánh Hòa

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Khánh Hòa bước vào năm 2025 với những gam màu đan xen. Sau giai đoạn trầm lắng hậu sốt đất, thanh khoản đã có sự phục hồi ở một số phân khúc như căn hộ và đất nền, nhưng nhìn chung nguồn cung mới vẫn còn hạn chế.

Nguồn cung bất động sản Nha Trang chủ yếu tập trung ở các tuyến đường ven biển và thiếu sự đồng bộ

Đặc biệt, phân khúc đô thị cao cấp nội đô gần như vắng bóng dự án mới, trong khi nhu cầu ở thực và đầu tư second-home tiếp tục tăng.

Ở góc độ hạ tầng, Khánh Hòa đang trở thành “điểm nóng” khi liên tiếp đón các công trình chiến lược: cao tốc Vân Phong – Nha Trang đã thông xe một phần, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột được đẩy nhanh tiến độ, cùng với kế hoạch hình thành trung tâm hành chính mới tại Nam Nha Trang.

Những yếu tố này cho thấy xu hướng dịch chuyển phát triển ra khu vực phía Nam thành phố – nơi dư địa còn rộng và quỹ đất thuận lợi.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng các dự án đô thị quy mô lớn, bài bản và có thương hiệu quốc tế khiến thị trường chưa có đòn bẩy đủ mạnh để định hình lại mặt bằng giá và thu hút dòng vốn đầu tư bền vững.

3 Giá trị khác biệt của Sun Group Nha Trang tại thị trường Khánh Hòa

Dự án Sun Nha Trang không chỉ là một dự án quy mô lớn, mà còn là mô hình “thay đổi cuộc chơi” của thị trường bất động sản Khánh Hòa. Sự khác biệt đến từ ba giá trị cốt lõi: vị trí chiến lược liền kề trung tâm hành chính mới, quỹ đất đảo hiếm có và hệ sinh thái tiện ích 24/7 mang dấu ấn Sun Group.

Vị trí chiến lược – liền kề trung tâm hành chính mới

Trong quy hoạch tổng thể của tỉnh Khánh Hòa, trung tâm hành chính mới tại Nam Nha Trang được xác định là “hạt nhân phát triển” trong thập kỷ tới.

Dự án Sun Group nằm ngay liền kề khu vực này, nghĩa là toàn bộ giá trị hạ tầng, dịch vụ công và đầu tư công sẽ lan tỏa trực tiếp vào dự án.

Vị trí chiến lược của dự án Sun Group Nha Trang

Điều này không chỉ giúp giá trị đất đai tăng theo tiến độ hạ tầng, mà còn biến dự án thành điểm đến ưu tiên cho cư dân là cán bộ, chuyên gia, doanh nghiệp – những nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Quỹ đất đảo khan hiếm – giá trị không thể tái tạo

Trong thị trường bất động sản, sự khan hiếm luôn là “chìa khóa” dẫn dắt giá trị. Sun Group Nha Trang sở hữu quỹ đất đảo ba mặt giáp sông Quán Trường – Tắc, tạo ra thế phong thủy “tụ thủy tụ tài” mà các khu đô thị thông thường không có được.

Địa thế này mang đến không gian cảnh quan đặc sắc, gió mát quanh năm và tầm nhìn sông – biển hiếm có.

Quan trọng hơn, quỹ đất đảo gần như không thể mở rộng thêm trong tương lai, khiến mỗi sản phẩm tại đây mang tính “sưu tầm”.

Phối cảnh dự án của Sun Group tại phường Nam Nha Trang

Chính yếu tố khan hiếm này là nền tảng cho biên độ tăng giá bền vững trong 5–10 năm tới, tương tự những khu đô thị đảo đã chứng minh giá trị tại Hà Nội và TP.HCM.

Hệ sinh thái tiện ích 24/7 đẳng cấp

Nếu phần lớn dự án ở Nha Trang chỉ dừng lại ở tiện ích cơ bản như công viên, hồ bơi, trung tâm thương mại nhỏ lẻ hoặc thuần nghỉ dưỡng, thì Sun Group Nha Trang được quy hoạch như một “thành phố giải trí không ngủ”.

Công viên chủ đề quốc tế, bến du thuyền, trung tâm thương mại quy mô, phố đi bộ ven sông, chuỗi nhà hàng – giải trí, trường học và bệnh viện quốc tế... tất cả được tích hợp để tạo ra hệ sinh thái sống – làm việc – nghỉ dưỡng – giải trí khép kín.

Điều này không chỉ nâng trải nghiệm cư dân và du khách, mà còn trực tiếp làm tăng giá trị khai thác cho các sản phẩm shophouse, căn hộ dịch vụ, biệt thự...

Đây là cơ chế bền vững giúp dự án Sun Nha Trang tạo nên khác biệt so với phần còn lại của thị trường Khánh Hòa.

Trong bối cảnh bất động sản Khánh Hòa đang thiếu một dự án đủ tầm để tạo “ngòi nổ”, sự xuất hiện của Sun Group Nha Trang mang tính bản lề. Với vị trí chiến lược, quỹ đất đảo khan hiếm và hệ sinh thái tiện ích toàn diện, dự án không chỉ bổ sung nguồn cung cao cấp mà còn thiết lập chuẩn giá mới, dịch chuyển trục phát triển về phía Nam thành phố.

