Sư đoàn 390 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ

Sáng 26/8, Sư đoàn 390 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự và chỉ đạo lễ khai mạc có Đại tá Phạm Huy Minh, Phó Chính ủy Sư đoàn 390.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 82 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn là những đồng chí trực tiếp thực hiện công tác dân vận, thường xuyên tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian từ ngày 26/8 đến ngày 29/8 các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề trọng tâm gồm: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Đại tá Phạm Huy Minh đã khái quát và biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

cán bộ, chiến sĩ học tập các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức chỉ đạo chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng, điều hành đúng thời gian, chương trình của lớp bồi dưỡng, chỉ đạo quản lý chặt chẽ quân số, chấp hành nghiêm kỷ luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đối với các đồng chí báo cáo viên, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nhận thức của cán bộ nghiêm túc, khách quan. Đối với các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chấp hành nghiêm các quy định, đề cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, cầu thị, nắm chắc các nội dung, để có thể áp dụng ngay vào thực tiễn đơn vị và địa bàn.

Thông qua lớp bồi dưỡng vận dụng kiến thức để làm tốt công tác tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện những nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền vận động Nhân dân, nhất là đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa; xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trương Tám (CTV)