Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân chủ động ứng phó với mưa lớn, rét đậm

Ngày 11/12, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện hỏa tốc số 7208/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển.

Từ ngày 13/12/2025, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 4,5; Quân đoàn 34; Quân chủng Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa; các Binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các Binh đoàn: 12, 15, 18; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12-14/12/2025, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 13/12/2025, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Ngoài ra, từ ngày 13/12/2025, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Thực hiện Công điện số 40 BCĐ-BNNMT ngày 11/12/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của mưa lớn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; có phương án bảo đảm phòng, chống rét cho bộ đội, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, khu vực trũng, thấp, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện ém lót sẵn tại các khu vực có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt; giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, gió mạnh trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đơn vị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo và khu vực đơn vị đóng quân khi có đề nghị của địa phương.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân chủng Phòng không-Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Quân đoàn 34 và các binh đoàn, binh chủng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí, trang bị, bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai, chủ động phối hợp xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo./.

