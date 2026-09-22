Khai mạc tuần lễ cấp cao UNGA 81, tập trung vào các thách thức toàn cầu

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 (UNGA 81) đã chính thức khai mạc, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ với sự tham dự của khoảng 130 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.Các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo (AI) và cải cách hệ thống đa phương dự kiến là những vấn đề trọng tâm được thảo luận.

Theo chương trình, tuần lễ cấp cao diễn ra từ ngày 22-28/9. Chủ đề của phiên thảo luận chung năm nay là “Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, các nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận về nhiều cuộc xung đột và khủng hoảng, trong đó có tình hình tại Iran, Gaza, Ukraine, Sudan... Biến đổi khí hậu, giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và những cơ hội, thách thức từ sự phát triển nhanh chóng của AI cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Cải cách Liên hợp quốc tiếp tục là một vấn đề được quan tâm tại kỳ họp. Các nước thành viên đang thúc đẩy tăng cường hiệu quả của hệ thống đa phương, trong đó có những đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm phản ánh tốt hơn những thay đổi trong cục diện quốc tế.

Phiên thảo luận cấp cao khóa 81 cũng diễn ra trong thời điểm Liên hợp quốc đứng trước nhiều thách thức về nguồn lực và vai trò trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế. Đây là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2026.

Hiện, New York tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt tại khu vực xung quanh trụ sở Liên hợp quốc, nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu và quan chức cấp cao.

Liên quan đến nỗ lực củng cố chủ nghĩa đa phương, ngày 21/9, Australia, Barbados, Brazil, Canada, Ấn Độ, Kenya và Liên minh châu Âu (EU) đã ra mắt sáng kiến “Đối tác vì chủ nghĩa đa phương” tại New York. Sáng kiến hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường các cơ chế đa phương và đóng góp vào quá trình cải cách Liên hợp quốc, trong đó ưu tiên các vấn đề như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, y tế toàn cầu, khả năng chống chịu kinh tế và AI.

Minh Phương