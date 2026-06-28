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Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Môn bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 khép lại với sự thành công trọn vẹn cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Môn bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 khép lại với sự thành công trọn vẹn cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Các kình ngư tranh tài quyết liệt trên “đường đua xanh”.

Sáng 28/6, tại bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh (phường Hạc Thành) đã diễn ra Giải bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Các VĐV xuất phát ở nội dung bơi ếch 50m dành cho nữ.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Các trọng tài điều hành thi đấu nghiêm túc, khách quan, góp phần vào thành công chung của giải.

Tham dự giải có hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 14 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở 26 nội dung: Bơi tự do nam, nữ: 50m, 100m, 200m; Bơi ếch nam, nữ: 50m, 100m, 200m; Bơi ngửa nam, nữ: 50m, 100m, 200m; Bơi tiếp sức nam, nữ: 4 x 50m tự do; Bơi tiếp sức nam, nữ 4x50m ếch; Bơi tiếp sức nam, nữ 4x50m ngửa; Bơi tiếp sức phối hợp nam nữ 4x100m tự do và bơi tiếp sức phối hợp nam nữ 4x50m ếch.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Các kình ngư trẻ nỗ lực trên đường bơi.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các kình ngư đã thể hiện xuất sắc kỹ năng, bản lĩnh thi đấu trên đường đua xanh. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả trên khán đài cũng góp phần mang đến ngày hội thể thao dưới nước đầy sôi động.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao giải nhất, nhì, ba nội dung 50m ngửa nam.

Sôi nổi giải bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Trịnh Đình Long trao giải nội dung 50m ngửa nữ.

Ban Tổ chức đã trao 26 bộ huy chương cho VĐV ở các nội dung thi đấu. Xã Minh Sơn đứng đầu với thành tích 7 HCV, về nhì là đoàn phường Hạc Thành với 3 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xã Thọ Xuân xếp thứ ba với 3 HCV.

Bơi là môn thi cuối cùng trong 23 môn thi đấu thuộc chương trình Đại hội. Thành tích của các đoàn giành được sẽ tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Anh Tuân

Từ khóa:

#Đại hội thể dục thể thao #tỉnh #phường Hạc Thành #Địa phương #Thanh hóa #thể thao thành tích cao #xã Minh Sơn #xã Thọ Xuân #Phát triển #Thành công

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