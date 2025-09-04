Sơ kết Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ” giai đoạn 2022–2025

Sáng 4/9, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ” giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án 01).

Toàn cảnh hội nghị.

Qua 4 năm thực hiện Đề án 01, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp triển khai, bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 107.500 lượt hội viên, phụ nữ được tiếp cận thông tin, chính sách, tham gia các hội nghị truyền thông, hội thảo, diễn đàn quy mô cấp tỉnh; hơn 2.000 cán bộ, hội viên, nữ quản lý HTX tham gia nhiều lớp tập huấn, diễn đàn, hội thảo. Qua đó nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh, tiếp cận thị trường, ứng dụng chuyển đổi số; thành lập được 5 HTX mới gắn với thế mạnh địa phương; hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật, với tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Các HTX bước đầu hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động nữ với thu nhập từ 4 đến 7 triệu đồng/tháng. Hoạt động kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm tham gia OCOP, thương mại điện tử được chú trọng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và phân tích khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; chia sẻ những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong phát huy vai trò phụ nữ, tạo việc làm cho lao động nữ, nhất là mô hình gắn với sản phẩm đặc trưng, OCOP, thương mại điện tử. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị; hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ; xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Lê Hà