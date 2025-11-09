Sinh viên Trường ĐH Hồng Đức đoạt giải Nhì toàn quốc giải thưởng khoa học và công nghệ

Tại vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KHCN) dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, nhóm sinh viên Trường Đại học Hồng Đức đã xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc với đề tài “Hình tượng người phụ nữ trong ca dao Việt Nam nhìn từ lý thuyết giới”.

Ban Tổ chức trao giải nhì cho đại diện nhóm sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Từ ngày 5-8/11/2025, tại Trường Đại học Nha Trang, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức vòng chung khảo Giải thưởng KHCN toàn quốc.

Năm nay, giải thưởng thu hút 628 đề tài đến từ 112 trường đại học trên cả nước, được chia thành 6 lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Qua vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 20 giải nhất, 105 giải nhì, 153 giải ba và 252 đề tài đoạt giải khuyến khích.

Trong đó, nhóm sinh viên Trường Đại học Hồng Đức gồm Phạm Thị Phương Thành, Lô Thị Hiền, Bùi Thị Ngọc Anh, Bùi Thị Thanh Vân và Bùi Thị Nhung, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Tú Anh - Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội, đã được vinh danh ở lĩnh vực khoa học nhân văn.

Công trình “Hình tượng người phụ nữ trong ca dao Việt Nam nhìn từ lý thuyết giới” vận dụng lý thuyết giới (gender theory)- một hướng tiếp cận hiện đại của nghiên cứu văn học để khám phá những giá trị sâu sắc ẩn trong kho tàng ca dao Việt Nam.

Đề tài góp phần làm mới cách nhìn về văn học dân gian, mở ra hướng tiếp cận giàu tính học thuật và thời sự, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng đề cao bình đẳng giới và giá trị con người.

Thành tích của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “học để sáng tạo, nghiên cứu để cống hiến” trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Linh Hương