SIM Viettel 4G giá bao nhiêu? Bỏ túi ngay top 5 gói cước "siêu data" lướt lướt thả ga

Trong thời đại số, SIM 4G là công cụ không thể thiếu để làm việc, học tập và giải trí. Nhu cầu data ngày càng tăng nhưng không phải ai cũng chọn được gói cước phù hợp. Bài viết sẽ tổng hợp 5 gói SIM Viettel 4G nhiều ưu đãi đang được quan tâm.

Top 5 gói cước SIM Viettel 4G "siêu data" đáng mua nhất hiện nay

Từ gói data khủng dành cho người dùng cá nhân đến SIM chuyên biệt cho đồng hồ trẻ em, SIM Viettel 4G hiện có nhiều lựa chọn linh hoạt với mức giá hợp lý. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật nhất người dùng không nên bỏ qua.

SIM 4G Viettel 12SD125T 10GB/Ngày

Đây là lựa chọn đắt xắt ra miếng trong dòng SIM Viettel 4G dành cho người dùng có nhu cầu data cao. Thiết bị có băng thông lên đến 10GB mỗi ngày (gồm 3GB toàn quốc và 7GB tại một số tỉnh). Điểm cộng lớn nhất là toàn bộ ưu đãi data được miễn phí tới 12 tháng, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí thuê bao hàng năm.

Gói data lớn 10GB/ngày, tiết kiệm chi phí cả năm

Với dung lượng khổng lồ này, người dùng thoải mái stream video 4K, họp online, hay chơi game không lo giật lag suốt cả năm. Gói cước lý tưởng cho những ai dùng điện thoại nhiều hoặc dùng SIM điện thoại làm điểm phát wifi di động thường xuyên.

SIM 4G Viettel 12MXH120 1GB/Ngày

SIM Viettel 4G 12MXH120 dài hạn cung cấp 1GB data mỗi ngày, dùng ổn định suốt năm không cần gia hạn. Gói SIM còn tích hợp ưu đãi miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng mỗi tháng.

Gói SIM miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và Messenger không tốn data. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng thường xuyên lướt mạng xã hội và xem video.

SIM 4G Viettel 12KIDMAX30 Free 12 tháng

Đây là dòng SIM Viettel 4G được thiết kế chuyên biệt cho đồng hồ định vị trẻ em MYKID 4G Viettel, đi kèm 1GB data mỗi tháng và 30 phút gọi nội mạng miễn phí. Ưu đãi được duy trì liên tục trong 12 tháng mà không cần nạp thêm tiền giúp phụ huynh yên tâm kiểm soát chi phí mà vẫn đảm bảo con luôn có kết nối.

Gói cho đồng hồ trẻ em, có data và gọi nội mạng miễn phí

Gói cước này hiện có giá chỉ 530.000đ cho cả năm, giảm từ mức niêm yết 690.000đ, đây là mức giá rất hợp lý nếu tính ra chi phí hàng tháng. Bố mẹ không cần lo lắng về việc quản lý nạp tiền hay gia hạn gói mỗi tháng cho con.

SIM 4G Viettel 12KIDMAX9 9GB/tháng

Gói SIM Viettel 4G 12KIDMAX90 cung cấp 9GB/tháng tháng, miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút/cuộc và 70 phút gọi ngoại mạng Viettel, duy trì suốt 12 tháng liên tục. Đây là lựa chọn lý tưởng khi trẻ cần kết nối nhiều hơn cho việc học online hoặc liên lạc thường xuyên với gia đình qua đồng hồ thông minh.

So với gói KIDMAX30, phiên bản này mang lại lượng data gấp 9 lần trong cùng khung thời gian ưu đãi, phù hợp với các bé năng động, thường xuyên dùng tính năng định vị và gọi video. Không cần nạp tiền hàng tháng, toàn bộ ưu đãi được kích hoạt và sử dụng ngay sau khi lắp vào thiết bị.

SIM 4G Viettel SD135 5GB/Ngày

SIM Viettel 4G SD135 cung cấp 5GB data mỗi ngày, tương đương 1.800GB và miễn phí 12 tháng đầu sử dụng. SIM đáp ứng dư dả nhu cầu lướt web, xem phim và làm việc trực tuyến cả ngày. SIM còn hỗ trợ nghe gọi thông thường và tương thích eSIM, giúp người dùng linh hoạt sử dụng trên nhiều dòng thiết bị hiện đại.

Gói SIM này miễn phí data xem TV360 với kho giải trí đa dạng mà không tốn dung lượng. Giá 1.790.000đ/12 tháng, SD135 là lựa chọn hợp lý cho cả nhu cầu cá nhân và công việc.

Ưu điểm của SIM Viettel 4G trong cuộc sống hiện đại

SIM Viettel 4G không chỉ là công cụ liên lạc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mạng có độ phủ sóng rộng, kết nối ổn định và tốc độ cao giúp học tập, làm việc hay giải trí mượt mà.

Bên cạnh đó, các gói cước được thiết kế đa dạng cho từng nhu cầu, từ data lớn cho người dùng phổ thông đến SIM KIDMAX cho trẻ em. Ngoài ra còn có lựa chọn linh hoạt ngắn hạn hoặc tiết kiệm hơn khi đăng ký gói dài hạn.

Top 5 gói SIM Viettel 4G trên mang đến nhiều lựa chọn cho nhiều đối tượng khách hàng. Mỗi nhu cầu đều có gói cước phù hợp giúp người mua sử dụng thoải mái, không lo hết data.