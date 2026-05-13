Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro lộ cấu hình chi tiết, dòng T-series năm nay có gì đáng chờ?

Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ sau khi hàng loạt thông tin rò rỉ mới hé lộ gần như toàn bộ cấu hình, thiết kế và giá bán dự kiến của bộ đôi này. Dù Xiaomi chưa chính thức công bố sản phẩm, các nguồn tin quốc tế cho biết dòng Xiaomi 17T Series có thể sẽ là bước nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt ở màn hình, hiệu năng, camera và dung lượng pin. Theo 9to5Google, bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro dự kiến sử dụng chip MediaTek, có giá khởi điểm từ 749 EUR tại châu Âu và hướng tới phân khúc cận cao cấp thay vì nhóm “flagship killer” giá mềm như trước đây.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Xiaomi 17T chính hãng được đồn đoán sở hữu màn hình AMOLED 6.59 inch với độ phân giải 1,268 x 2,756 pixel và tần số quét 120Hz. Đây là thông số phù hợp với nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm hiển thị mượt mà, đặc biệt khi xem video, chơi game hoặc sử dụng mạng xã hội trong thời gian dài. Máy được cho là dùng chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, kết hợp RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 với hai tùy chọn 256GB hoặc 512GB. Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi 17T sẽ tiếp tục giữ thế mạnh truyền thống của dòng T-series là hiệu năng mạnh trong phân khúc cận cao cấp.

Điểm đáng chú ý khác của Xiaomi 17T nằm ở viên pin 6,500mAh đi kèm sạc nhanh có dây 67W. Trong bối cảnh nhiều smartphone cao cấp vẫn xoay quanh mức pin 5,000mAh, dung lượng 6,500mAh có thể trở thành lợi thế lớn của Xiaomi 17T trong trải nghiệm sử dụng thực tế. Người dùng thường xuyên chơi game, xem video, làm việc trên điện thoại hoặc di chuyển nhiều sẽ có thêm lý do để quan tâm đến mẫu máy này. Tuy tốc độ sạc 67W không phải mức cao nhất trong danh mục smartphone Xiaomi, nó vẫn đủ để rút ngắn đáng kể thời gian sạc so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Về camera, Xiaomi 17T được cho là sở hữu hệ thống ba camera sau gồm cảm biến chính 50MP Light Fusion 800 khẩu độ f/1.77, camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x khẩu độ f/1.8 và camera góc siêu rộng 12MP khẩu độ f/2.2. Camera trước có độ phân giải 32MP. Sự xuất hiện của camera tele 50MP zoom quang 5x là nâng cấp đáng chú ý, bởi dòng T-series trước đây thường được nhớ tới nhiều hơn nhờ hiệu năng và sạc nhanh, trong khi camera chưa phải yếu tố nổi bật nhất. Nếu Xiaomi tối ưu tốt thuật toán xử lý ảnh, Xiaomi 17T có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn với người dùng thích chụp ảnh du lịch, chân dung và nội dung mạng xã hội.

Trong khi đó, Xiaomi 17T Pro được kỳ vọng là phiên bản cao cấp hơn với màn hình AMOLED 6.83 inch, độ phân giải 1,280 x 2,772 pixel và tần số quét 144Hz. Máy có thể sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500, RAM 12GB, bộ nhớ trong UFS 4.1 512GB và viên pin lên tới 7,000mAh. Theo Android Central, phiên bản Pro còn được đồn đoán hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, biến đây thành một trong những mẫu smartphone Xiaomi có thông số pin và sạc ấn tượng trong phân khúc.

Hệ thống camera của Xiaomi 17T Pro được cho là gồm cảm biến chính 50MP Light Fusion 950, camera tele 50MP zoom quang 5x, camera góc siêu rộng 12MP và camera selfie 32MP. So với bản tiêu chuẩn, khác biệt lớn nhất nằm ở cảm biến chính cao cấp hơn, hứa hẹn cải thiện khả năng thu sáng, xử lý chi tiết và chụp thiếu sáng. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng dòng máy này tiếp tục mang dấu ấn Leica trong hệ thống camera, dù thông tin cuối cùng vẫn cần chờ Xiaomi xác nhận chính thức.

Về giá bán, Xiaomi 17T được đồn đoán có giá khoảng 749 EUR tại châu Âu, trong khi Xiaomi 17T Pro có thể lên tới 999 EUR. Đây là mức giá khá cao nếu đặt trong lịch sử dòng T-series, nhưng cũng phản ánh việc Xiaomi đang muốn nâng cấp dòng sản phẩm này lên gần hơn với phân khúc flagship. Với cấu hình mạnh, pin lớn, camera tele 5x và phần mềm HyperOS 3 trên Android 16, Xiaomi 17T Series có thể là lựa chọn rất đáng chú ý trong năm 2026, miễn là Xiaomi đưa ra mức giá hợp lý tại các thị trường ngoài châu Âu.