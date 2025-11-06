Siêu bão Kalmaegi gây thiệt hại nghiêm trọng, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 6/11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và hơn 120 người mất tích tại các tỉnh miền Trung nước này. Đây được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của Philippines trong năm 2025.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau siêu bão Kalmaegi. Ảnh: iloilo.

Tổng thống Marcos Jr. cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sẽ cho phép chính phủ giải ngân nhanh quỹ khẩn cấp, triển khai cứu trợ, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và tăng giá lương thực. Ông đồng thời cảnh báo một xoáy thuận nhiệt đới khác đang hình thành trên Thái Bình Dương, có thể mạnh lên thành siêu bão và tấn công miền Bắc Philippines vào đầu tuần tới.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, bão Kalmaegi đã ảnh hưởng tới gần 2 triệu người, buộc hơn 560.000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa, trong đó khoảng 450.000 người đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán khẩn cấp. Tỉnh Cebu là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận ít nhất 71 người thiệt mạng, 65 người mất tích và gần 70 người bị thương.

Bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung Philippines hôm 4/11, mang theo gió giật trên 130 km/h với lượng mưa vượt xa mức trung bình hàng tháng chỉ trong 24 giờ. Các trận lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện, đồng thời làm ngập toàn bộ khu dân cư ven sông ở thành phố Cebu và các thị trấn lân cận.

Siêu bão Kalmaegi tàn phá các tỉnh miền Trung Philippines khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Ảnh: Gzeromedia.

Các nhà chức trách Philippines nhận định thiệt hại do Kalmaegi gây ra nghiêm trọng hơn dự kiến do nhiều khu vực ở Cebu vốn đã suy yếu sau trận động đất mạnh 6,9 độ hồi cuối tháng 9, khiến hàng nghìn người vẫn đang sống trong các khu tạm cư.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng với động đất và núi lửa hoạt động thường xuyên, khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những khu vực dễ bị thiên tai nhất thế giới.

Hiện bão Kalmaegi đã di chuyển vào Biển Đông và hướng về phía Việt Nam với sức gió 155 km/h, giật tới 190 km/h. Bão dự kiến đổ bộ vào khu vực miền Trung nước ta từ chiều tối đến đêm nay 6/11.

Ngọc Liên

Nguồn AP