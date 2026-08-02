Phát huy vai trò của MTTQ thực hiện dân chủ ở cơ sở

Dân chủ ở cơ sở là nền tảng để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách về thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc ĐBQH do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, MTTQ các cấp đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Nội dung tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền làm chủ của Nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào “Bình dân học vụ số”... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn được MTTQ các cấp triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Công tác đối thoại với Nhân dân được duy trì; vai trò của người đứng đầu được phát huy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cùng với đổi mới nội dung tuyên truyền, MTTQ các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trong năm 2025, trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh đăng tải 167 tin, bài, 15 video phóng sự; fanpage thu hút hơn 2.000 người theo dõi với khoảng 10.000 lượt tương tác. MTTQ tỉnh cũng biên soạn, phát hành 70.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện 255 tin, bài và 15 phóng sự chuyên đề về hoạt động của MTTQ các cấp.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, MTTQ các cấp còn phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức và các chính sách an sinh xã hội. Năm 2025, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức 556 cuộc giám sát; sau giám sát đều ban hành báo cáo, kiến nghị cụ thể, nhiều nội dung được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

Một điểm nhấn là việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp 6.717 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn thể hiện rõ quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tiếp tục được thực hiện hiệu quả. MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và 26 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, tiếp nhận hàng trăm ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, theo dõi và đôn đốc giải quyết. Cùng với đó, ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, giữ vững ổn định ở cơ sở.

Với phương châm “gần dân, sát cơ sở, đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; đồng thời tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Những kết quả đạt được cho thấy vai trò của MTTQ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng được khẳng định. Từ công tác tuyên truyền, vận động đến giám sát, phản biện xã hội và tập hợp ý kiến Nhân dân đều hướng tới mục tiêu phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Phan Nga