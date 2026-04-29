Siết chặt quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh

Thanh Hóa đang siết chặt quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) theo hướng tinh gọn, thực chất. Việc rà soát, dừng các nhiệm vụ kém chất lượng, thu hồi kinh phí và nâng cao tiêu chí tuyển chọn đang tạo chuyển biến rõ nét, hướng tới các đề tài có tính ứng dụng cao.

Các thành viên Hội đồng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2026.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc tăng cường rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, kéo dài nhiều năm gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng, từ năm 2025 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh dừng thực hiện 27 nhiệm vụ KH&CN do nhiều nguyên nhân khác nhau như không đảm bảo tiến độ, nội dung nghiên cứu không còn phù hợp với thực tiễn, năng lực tổ chức chủ trì hạn chế...

Đây là quyết định mang tính đột phá trong công tác quản lý, thể hiện rõ quan điểm không “nuôi dưỡng” các nhiệm vụ kém hiệu quả, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc trong sử dụng ngân sách Nhà nước dành cho KH&CN. Việc dừng các nhiệm vụ này không chỉ góp phần giải phóng nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để phân bổ ngân sách cho các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Sở KH&CN đã tăng cường phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA04), Công an tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Sự phối hợp này giúp nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu vi phạm, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng quy định, đúng mục tiêu và nội dung đã được phê duyệt. Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhiều nhiệm vụ triển khai không đúng tiến độ, không đảm bảo chất lượng đã được xử lý nghiêm. Đáng chú ý, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định dừng thực hiện và thu hồi gần 10 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước.

Cùng với việc xử lý các nhiệm vụ tồn đọng, công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN mới cũng được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng ngay từ khâu tuyển chọn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 57 nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai (không tính các nhiệm vụ đã nghiệm thu, đã dừng hoặc chưa ký kết hợp đồng trong năm 2025). Đây là những nhiệm vụ được lựa chọn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, gắn với nhu cầu thực tiễn của các ngành, lĩnh vực.

Đối với các nhiệm vụ KH&CN năm 2025 đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở KH&CN tổ chức các hội đồng khoa học để đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Quá trình tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Các tiêu chí đánh giá tập trung vào tính mới, tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội và năng lực của tổ chức chủ trì.

Kết quả, trong tổng số 40 nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt năm 2025, có 29 nhiệm vụ có hồ sơ trúng tuyển, đạt tỷ lệ 62,1%. Đây là những nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu về nội dung, phương pháp nghiên cứu cũng như tính khả thi trong triển khai. Ngược lại, có 11 nhiệm vụ không có hồ sơ trúng tuyển, chiếm 37,9%. Nguyên nhân chủ yếu là do các hồ sơ tham gia tuyển chọn chưa làm rõ được nội dung nghiên cứu, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, hoặc chưa chứng minh được tính khả thi khi triển khai.

Đối với các đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2026, Sở KH&CN đã lấy ý kiến các sở, ngành và tổ chức mở hồ sơ lựa chọn 21/111 đề xuất có chất lượng để trình phê duyệt (giảm khoảng 50% so với bình quân các năm trước). Việc sàng lọc này nhằm tập trung vào các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao trong sản xuất và đời sống, gắn với Kế hoạch hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 25/5/2025 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc mạnh dạn loại bỏ các hồ sơ không đạt yêu cầu ngay từ đầu cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý, chuyển từ số lượng sang chất lượng. Thay vì cố gắng lấp đầy danh mục nhiệm vụ bằng mọi giá, tỉnh đã ưu tiên lựa chọn những đề tài thực sự có giá trị, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Thực tế cho thấy, trong những năm trước đây, không ít nhiệm vụ KH&CN sau khi được phê duyệt đã gặp khó khăn trong quá trình triển khai, dẫn đến chậm tiến độ hoặc không đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân có thể đến từ việc lựa chọn nhiệm vụ chưa sát thực tế, năng lực tổ chức chủ trì còn hạn chế hoặc công tác giám sát chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng chú trọng nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ. Các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của đề tài, đồng thời chịu sự giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, bao gồm cả việc dừng nhiệm vụ và thu hồi kinh phí.

Những kết quả đạt được đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Việc xử lý dứt điểm các nhiệm vụ kém hiệu quả, tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng tuyển chọn đã giúp hoạt động KH&CN đi vào thực chất hơn, gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Bài và ảnh: Trần Hằng