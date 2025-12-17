Séc tuyên bố bác bỏ cải cách nhập cư của EU, theo đuổi chính sách “không khoan dung” với di cư bất hợp pháp

Chính phủ mới của Thủ tướng Séc Andrej Babiš tuyên bố sẽ chính thức bác bỏ Hiệp ước mới về Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời theo đuổi đường lối không khoan nhượng đối với di cư bất hợp pháp, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách nhập cư của Praha.

Thủ tướng Andrej Babiš tham dự lễ nhậm chức của nội các tại Lâu đài Prague, thủ đô Prague, ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, việc bác bỏ Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU sẽ là nội dung đầu tiên trong chương trình nghị sự của nội các mới, với dự thảo nghị quyết của chính phủ được đưa ra thảo luận trong phiên họp ngày 16/12. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU vừa đạt được những bước tiến quan trọng trong cải cách hệ thống di cư, hướng tới việc phân bổ trách nhiệm tiếp nhận và xử lý người xin tị nạn giữa các quốc gia thành viên.

EU vừa đạt được những bước tiến quan trọng trong cải cách hệ thống di cư. Ảnh: Reuters

Hiệp ước mới của EU giới thiệu cơ chế đoàn kết bắt buộc nhưng linh hoạt, theo đó các nước thành viên phải lựa chọn giữa việc tiếp nhận tái định cư người di cư hoặc đóng góp tài chính khoảng 20.000 euro cho mỗi người vào một quỹ chung nhằm hỗ trợ các quốc gia chịu áp lực lớn ở tuyến đầu.

Trước đó, Hội đồng EU đã xếp Cộng hòa Séc vào nhóm sáu quốc gia đủ điều kiện được giảm nghĩa vụ tài chính, do nước này đang phải gánh chịu “áp lực di cư lớn”, đặc biệt là việc tiếp nhận hơn 400.000 người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, bất chấp sự linh hoạt mà EU dành cho Praha, chính phủ mới vẫn kiên quyết không tham gia cơ chế chung này.

Thay vào đó, chính quyền của Thủ tướng Babiš có kế hoạch xây dựng một đạo luật tị nạn quốc gia riêng, với các tiêu chí được mô tả là “rõ ràng và công bằng”. Theo dự thảo chương trình hành động của chính phủ, quy chế tị nạn sẽ chỉ được cấp trong những trường hợp ngoại lệ, được định nghĩa chặt chẽ, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lạm dụng.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải nhiều ý kiến cảnh báo. Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm Vít Rakušan cho rằng việc bác bỏ toàn bộ Hiệp ước của EU có thể phản tác dụng. Theo ông, gói cải cách của EU không chỉ bao gồm cơ chế phân bổ người di cư, mà còn có các biện pháp siết chặt thủ tục xin tị nạn, tăng quyền hạn cho lực lượng cảnh sát trong xử lý di cư bất hợp pháp và rút ngắn quy trình tố tụng. Việc từ chối áp dụng những biện pháp này, theo ông, có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng, nếu đảo ngược các quy định chung của EU, Cộng hòa Séc có nguy cơ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với người di cư, do hệ thống pháp lý có thể bị coi là lỏng lẻo hơn so với các quốc gia láng giềng đang triển khai nghiêm ngặt Hiệp ước Di cư và Tị nạn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters