Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ tạm dừng hỗ trợ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, động thái cho thấy Washington tiếp tục thu hẹp mức độ tham gia vào hợp tác toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục vào ngày 7 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Shutterstock.

Trong một thông báo đưa ra hôm 7/1, Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 7/1 sau khi chỉ đạo chính quyền tiến hành rà soát việc tham gia và tài trợ cho toàn bộ các thể chế quốc tế, liên quan đến 31 tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc và 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc, song không nêu cụ thể tên các tổ chức này.

Nhà Trắng cho biết thêm: “Nhiều tổ chức trong số này thúc đẩy các chính sách khí hậu cực đoan, quản trị toàn cầu và các chương trình mang tư tưởng mâu thuẫn với chủ quyền và năng lực kinh tế của Mỹ.”

Thông cáo của Nhà Trắng có đoạn: “Các tổ chức này hoạt động theo những cách trái ngược với lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của Mỹ” và “tất cả các bộ và cơ quan chính phủ sẽ ngừng tham gia và tài trợ cho các tổ chức này.”

Thông cáo tiếp tục cho biết: “Họ thường chỉ trích các chính sách của Mỹ, theo đuổi những chương trình nghị sự trái ngược với các giá trị của chúng tôi hoặc không mang lại kết quả cụ thể nào dù đã giải quyết các vấn đề quan trọng, do đó lãng phí tiền thuế của người dân. Bằng việc rút khỏi các tổ chức này, Tổng thống Trump sẽ tiết kiệm tiền thuế của người dân và chuyển hướng các nguồn lực đó sang các ưu tiên Nước Mỹ trên hết”.

Chính quyền Mỹ sẽ rút khỏi 31 tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), đồng thời tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cùng một số cơ chế quốc tế khác.

Thúy Hà

Nguồn: AP/Chosun