Mỹ công bố lộ trình ba giai đoạn về Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây cho biết Washington đang triển khai kế hoạch ba giai đoạn đối với Venezuela, bao gồm tập trung vào ổn định tình hình, phục hồi kinh tế gắn với lĩnh vực dầu mỏ và tiến trình chuyển tiếp chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò quyết định của người dân Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với truyền thông trong ngày diễn ra buổi báo cáo trước Hạ viện Mỹ về tình hình Venezuela, tại Đồi Capitol ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 7/1/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới ngày 7/1, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ hiện nắm giữ mức độ kiểm soát và ảnh hưởng đáng kể đối với chính quyền lâm thời đang điều hành Venezuela, qua đó có thể định hướng các bước đi trong giai đoạn ổn định và phục hồi của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, giai đoạn phục hồi sẽ tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ, phương Tây và các đối tác khác tiếp cận thị trường Venezuela trên cơ sở công bằng, đồng thời thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc. Nội dung hòa giải bao gồm các biện pháp ân xá cho lực lượng đối lập, trả tự do cho các tù nhân chính trị và tái thiết xã hội dân sự.

Ông Rubio nhấn mạnh, tiến trình chuyển tiếp chính trị cuối cùng sẽ do người dân Venezuela quyết định, song không nêu chi tiết về lộ trình hay khung thời gian cụ thể cho giai đoạn này.

Cùng ngày Nhà Trắng cho biết Mỹ hiện đang chi phối các quyết định của chính quyền lâm thời tại Venezuela và sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ vào cuối tuần qua.

Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Ảnh: ABC News

Nhà Trắng cũng khẳng định, hiện tại quân đội Mỹ không hiện diện tại Venezuela nhưng nếu cần thiết, Mỹ có thể sẵn sàng một lần nữa triển khai quân ở quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, việc triển khai quân không nằm trong mong muốn của ông Trump mà các giải pháp ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tại Venezuela, sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã có sự điều chỉnh nội các đầu tiên, khi bổ nhiệm ông Calixto Ortega Sanchez, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này, giữ chức Bộ trưởng phụ trách kinh tế.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: ABC News

Bà Rodriguez cho biết chính phủ đặt mục tiêu củng cố các kết quả kinh tế đã đạt được, đồng thời dẫn một dự báo cho rằng kinh tế Venezuela có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2025.

Vân Bình

Nguồn: Reuters