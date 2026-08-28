Sẽ áp dụng giá điện mới đối với cơ sở lưu trú du lịch ngay khi đủ căn cứ pháp lý

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP May Thanh Hóa, phản ánh việc doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú đã nộp hồ sơ đề nghị áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định mới, song đến nay chưa được áp dụng do chưa có biểu giá điện cụ thể đối với cơ sở lưu trú du lịch. Ông đề nghị làm rõ nguyên nhân, thời điểm thực hiện và giải pháp tháo gỡ để chính sách sớm đi vào thực tế.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, khẳng định kiến nghị của doanh nghiệp là đúng và xuất phát từ vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp giữa quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và biểu giá điện hiện hành.

Theo đồng chí Hoàng Hải, ngày 29/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, tỷ lệ giá bán lẻ điện áp dụng đối với cơ sở lưu trú du lịch so với mức giá bán lẻ điện bình quân được xác định tương ứng với tỷ lệ giá bán lẻ điện áp dụng đối với nhóm khách hàng sản xuất theo cùng cấp điện áp và thời gian sử dụng điện.

Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg cũng quy định thời điểm áp dụng là từ lần điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất được thực hiện sau ngày quyết định có hiệu lực.

Tuy nhiên, hiện mức giá bán lẻ điện vẫn đang được thực hiện theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, áp dụng từ ngày 10/5/2025. Quyết định này được ban hành trước thời điểm Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực nên chưa quy định mức giá bán điện cụ thể đối với cơ sở lưu trú du lịch theo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

“Vướng mắc hiện nay là chưa có mức giá bán điện cụ thể để làm căn cứ áp dụng đối với nhóm cơ sở lưu trú du lịch theo cơ cấu giá mới”, đồng chí Hoàng Hải cho biết.

Để chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp rà soát, thống kê 392 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để ngành điện chủ động rà soát khách hàng, chuẩn bị phương án và tổ chức triển khai ngay khi có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khẳng định, ngay khi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới chính thức được áp dụng và có mức giá cụ thể, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ kịp thời triển khai đối với các cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Việc ngành điện chủ động rà soát, thống kê trước các cơ sở lưu trú du lịch được đánh giá là giải pháp cần thiết nhằm tránh tình trạng bị động khi chính sách mới được ban hành, đồng thời bảo đảm việc chuyển đổi giá điện được thực hiện thống nhất, công khai và đúng quy định.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương