Saudi Arabia và Syria ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Theo truyền thông Saudi Arabia, nước này và Syria đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), thỏa thuận được ký trong chuyến thăm chính thức Riyadh của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 4/11, theo lời mời của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud. Tại đây, ông al-Sharaa đã có cuộc hội đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman, tập trung thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh các nỗ lực khu vực và quốc tế nhằm giảm căng thẳng, ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi chấm dứt ngay các hoạt động đe dọa an toàn hàng hải tại Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và eo biển Hormuz.

Ngoài thỏa thuận quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước còn ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Quỹ Phát triển Saudi Arabia cũng ký các thỏa thuận hỗ trợ Syria triển khai những dự án về cơ sở hạ tầng, y tế, nhà ở và dịch vụ tài chính.

Theo Reuters, thỏa thuận hợp tác quốc phòng được ký kết trong bối cảnh Saudi Arabia đang đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi tại Yemen. Tuy nhiên, các bên chưa công bố cụ thể nội dung, phạm vi cũng như cơ chế triển khai thỏa thuận quốc phòng mới này.

Việc ký kết thỏa thuận được xem là một bước phát triển trong tiến trình thúc đẩy quan hệ giữa Riyadh và Damascus, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Vân Bình