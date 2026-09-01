Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hiệp định Phòng thủ chung

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 31/8 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị - Chiến lược và Quốc phòng được thành lập theo “Hiệp định Phòng thủ chung Mecca” tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc họp tập trung thảo luận việc triển khai hiệp định, tăng cường hợp tác quốc phòng và xây dựng các cơ chế liên quan.

Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược, được thành lập theo Hiệp ước Mecca, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AA.

Cuộc họp được tổ chức kín, là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban kể từ khi ba nước ký “Hiệp định Phòng thủ chung Mecca” tại Mecca, Saudi Arabia, ngày 7/8. Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng của ba nước đã tham dự.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ba bên đã trao đổi toàn diện về các bước cụ thể cần thực hiện để triển khai “Hiệp định Phòng thủ chung Mecca”, đồng thời bắt đầu xây dựng cơ cấu thể chế được quy định trong hiệp định. Ba bên cũng nhất trí về tên gọi chính thức của liên minh là “Liên minh Phòng thủ Mecca”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Thái tử Khalid bin Salman, cho biết Saudi Arabia cam kết kích hoạt các cơ chế theo hiệp ước phòng thủ chung Mecca để tăng cường hội nhập và thúc đẩy an ninh, ổn định.

Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia nhất trí tiến hành các bước nhằm tiếp tục thể chế hóa hợp tác giữa ba nước theo Hiệp định Phòng thủ chung Mecca.

Ba nước nhất trí tiếp tục thể chế hóa hợp tác “theo cách thức nhằm tăng cường tình đoàn kết, bảo đảm tính đáng tin cậy và hiệu quả của năng lực răn đe và phòng thủ chung, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực khu vực và an ninh hợp tác hướng tới một nền hòa bình công bằng, bao trùm và lâu dài”.

Tuyên bố cũng thông báo thành lập một ban thư ký tại Saudi Arabia nhằm hỗ trợ các công việc được tiến hành trong khuôn khổ hiệp định. Ban Thư ký trước mắt sẽ do một Tổng Thư ký đến từ Pakistan đứng đầu, với nhiệm kỳ 3 năm.

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng, cùng với các tổng tham mưu trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia, đã gặp nhau tại Istanbul vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AA.

Ba nước cũng nhất trí tăng cường năng lực quốc phòng và sự gắn kết của các lực lượng vũ trang thông qua các hoạt động chung. Tuyên bố cho biết: “Thông qua các hoạt động chung, ba nước cũng sẽ nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng và sự gắn kết của các lực lượng vũ trang thông qua hợp tác mạnh mẽ trong ngành công nghiệp quốc phòng, cùng phát triển và sản xuất công nghệ.” Tuyên bố nhấn mạnh rằng thông qua việc “thể chế hóa và kiên quyết triển khai” Hiệp định Mecca, ba nước sẽ “đóng góp thiết yếu vào hòa bình và ổn định của khu vực”.

Ngày 7/8, ba nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký “Hiệp định Phòng thủ chung Mecca”. Theo tuyên bố chung được ba bên công bố cùng ngày, hiệp định nhằm tăng cường khả năng răn đe chung trước mọi hành động xâm lược. Hiệp định quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ ba nước.

Thanh Vân

Nguồn: Trt, Tân Hoa Xã.