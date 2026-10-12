Saudi Arabia cam kết bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud ngày 11/10 cho biết nước này đã chứng minh được khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và sẽ tiếp tục đầu tư, chuẩn bị để ứng phó với nhiều thách thức khác nhau.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 17 ở Riyadh, Hoàng tử Abdulaziz khẳng định Saudi Arabia “cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình”, bất kể hoàn cảnh nào. Ông dẫn chứng tuyến đường ống Đông - Tây, cho rằng công trình này “thể hiện tầm nhìn xa của vương quốc trong việc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng”, thông qua việc cung cấp một tuyến vận chuyển thay thế tới các thị trường toàn cầu qua cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 17 diễn ra trong ngày 11/10 được giới thiệu là cuộc họp hai năm một lần có quy mô lớn nhất thế giới của các bộ trưởng năng lượng, trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia. Sự kiện cũng diễn ra khi căng thẳng khu vực và những gián đoạn trên thị trường năng lượng vẫn tiếp diễn kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.

Cũng tại hội nghị, Saudi Arabia đã ký 3 bản ghi nhớ với những người đồng cấp Kuwait, Qatar và Ai Cập nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Các thỏa thuận bao gồm những lĩnh vực như điện lực, năng lượng tái tạo, dầu mỏ và khí đốt, hóa dầu, lưu trữ năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư, cùng các điều khoản về trao đổi công nghệ, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và triển khai các dự án chung.

Trong thỏa thuận với Kuwait, hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác về điện lực, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, xuất khẩu điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh. Thỏa thuận với Qatar tập trung vào các lĩnh vực dầu mỏ, khí tự nhiên, lọc dầu, hóa dầu, điện lực, hydro sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và lưu trữ năng lượng. Trong khi đó, bản ghi nhớ với Ai Cập tập trung vào dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên, bao gồm thương mại, vận chuyển, lưu trữ, phân phối, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần.

Thanh Vân