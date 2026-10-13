Saudi Arabia bác đề xuất Israel tham gia chiến dịch chống Houthi

Saudi Arabia đã bác đề xuất của Israel về việc tham gia chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng, gây thương vong và làm gián đoạn hoạt động hàng không của nước này. Riyadh khẳng định đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản an ninh và các hoạt động trong nước vẫn diễn ra bình thường.

Theo báo Haaretz của Israel ngày 12/10, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman không muốn nhận hỗ trợ quân sự từ Israel, do lo ngại sự hợp tác này có thể vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận trong nước. Báo trên dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết Israel đã tìm cách thông qua Mỹ để tìm kiếm sự chấp thuận của Riyadh.

Một nguồn tin khác cho hay Israel kỳ vọng hợp tác quân sự với Saudi Arabia sẽ góp phần thắt chặt quan hệ song phương, qua đó mở đường cho một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Saudi Arabia hiện chưa có quan hệ ngoại giao với Israel và nhiều lần khẳng định việc bình thường hóa quan hệ phụ thuộc vào giải quyết vấn đề Palestine, trong đó có việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia gia tăng. Kể từ ngày 5/10, năm sân bay của Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh đã hứng chịu tổng cộng 10 cuộc tấn công của Houthi, khiến 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các vụ việc cũng gây thiệt hại vật chất và làm gián đoạn giao thông hàng không. Hiện tại, sân bay quốc tế King Khalid đã tạm thời ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo của chính phủ ngày 12/10, Bộ trưởng Thông tin Saudi Arabia Salman Al-Dosari khẳng định cuộc sống trong nước vẫn diễn ra bình thường. Ông nhấn mạnh việc nâng cao mức độ sẵn sàng không đồng nghĩa với lo ngại, mà thể hiện sự chuẩn bị của nhà nước trước nhiều kịch bản có thể xảy ra.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Al-Dosari nhấn mạnh Saudi Arabia sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và người dân trước các mối đe dọa, đồng thời nhấn mạnh an ninh và sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu.

Ngọc Liên