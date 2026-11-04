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Greenland thông qua thỏa thuận quốc phòng với Mỹ và Đan Mạch

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Greenland ngày 3/11 đã phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng ba bên với Mỹ và Đan Mạch, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh tại Bắc Cực, đồng thời tạo cơ sở để Washington mở rộng các hoạt động quân sự trên hòn đảo chiến lược này.

Greenland thông qua thỏa thuận quốc phòng với Mỹ và Đan Mạch

Quốc hội Greenland ngày 3/11 đã phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng ba bên với Mỹ và Đan Mạch, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh tại Bắc Cực, đồng thời tạo cơ sở để Washington mở rộng các hoạt động quân sự trên hòn đảo chiến lược này.

Greenland thông qua thỏa thuận quốc phòng với Mỹ và Đan Mạch

Thỏa thuận được thông qua với 16 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 phiếu trắng. Văn kiện được Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký ngày 22/9 tại New York, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Về nội dung, thỏa thuận tạo điều kiện để Washington tăng cường năng lực quân sự tại Greenland, trong đó có việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Căn cứ Không gian Pituffik và triển khai các hoạt động quốc phòng tại những địa điểm mới. Mỹ cũng có thể đề xuất xây dựng thêm cơ sở phục vụ hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome.

Văn kiện đồng thời khẳng định việc triển khai hợp tác quốc phòng không làm thay đổi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland, kể cả trong trường hợp vùng lãnh thổ này trở thành quốc gia độc lập trong tương lai.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Greenland Mute Egede nhấn mạnh việc phê chuẩn là bước tiến quan trọng, trong bối cảnh hòa bình và ổn định tại Bắc Cực không còn có thể được xem là điều đương nhiên. Tuy nhiên, đảng đối lập Naleraq, lực lượng ủng hộ độc lập cho Greenland, đã bỏ phiếu trắng, cho rằng thỏa thuận chưa mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cho hòn đảo.

Theo kế hoạch, Quốc hội Đan Mạch sẽ bắt đầu xem xét thỏa thuận trong tháng 11 và dự kiến biểu quyết ngày 19/11. Văn kiện chỉ có hiệu lực sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn tại Greenland và Đan Mạch, đồng thời các bên chính thức thông báo cho Mỹ. Thỏa thuận không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch với khoảng 57.000 dân, có vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ Bắc Cực. Thỏa thuận mới được xem là bước điều chỉnh đáng kể trong hợp tác quốc phòng giữa ba bên, sau những căng thẳng liên quan đến tuyên bố của ông Trump về khả năng đưa Greenland trở thành một phần lãnh thổ Mỹ.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Thỏa thuận #greenland #Đan mạch #Quốc phòng #Tổng thống mỹ donald trump

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