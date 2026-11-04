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Iran phủ nhận tiến triển mới trong đàm phán với Mỹ

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận hiện chưa có bất kỳ tiến triển mới nào trong tiến trình hướng tới thỏa thuận với Mỹ, bất chấp những thông tin cho rằng hai bên có thể sớm đạt được đồng thuận thông qua trung gian hòa giải.

Iran phủ nhận tiến triển mới trong đàm phán với Mỹ

Ngày 4/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận hiện chưa có bất kỳ tiến triển mới nào trong tiến trình hướng tới thỏa thuận với Mỹ, bất chấp những thông tin cho rằng hai bên có thể sớm đạt được đồng thuận thông qua trung gian hòa giải.

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Iran phủ nhận tiến triển mới trong đàm phán với Mỹ

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 3/11, ông Baghaei cho biết các cuộc thảo luận với Mỹ thông qua trung gian, vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, khả năng đi đến thỏa thuận mới, chưa có thêm tiến triển.

Đánh giá về triển vọng đối thoại, ông Baghaei cho rằng những bài học kinh nghiệm trong quá khứ khiến Iran khó có thể lạc quan về sự nghiêm túc của chính quyền Washington trong việc theo đuổi con đường ngoại giao. Tuy nhiên, Tehran khẳng định sẽ tiếp tục tận dụng các cơ hội ngoại giao nhằm bảo vệ tối đa lợi ích dân tộc, thúc đẩy các yêu cầu chính đáng và góp phần khôi phục an ninh, ổn định tại khu vực.

Ngoài ra, nhà Ngoại giao Iran khẳng định quân đội nước này luôn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ đất nước và sẵn sàng đưa ra “đòn đáp trả mạnh mẽ” đối với bất kỳ hành động xâm lược nào.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với các điều kiện mà Iran đưa ra, là chưa thỏa đáng. Ông Rezaei một lần nữa khẳng định, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại, sau khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ trừng phạt chống Tehran.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz do xung đột tại Trung Đông đang gây sức ép nghiêm trọng lên an ninh năng lượng khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). IEA kêu gọi sớm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường kết nối năng lượng khu vực và bảo đảm khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng ổn định.

Thanh Giang

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Từ khóa:

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